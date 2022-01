von SK

Wie viele ungeimpfte Menschen sitzen in dieser Minute an einer Theke, in einer Therme, in einem Theater, weil sie sich mit einem gefälschten Impfnachweis Zugang verschafft haben? Wie viele Menschen betrügen mit falschen Impfpässen bei den 2G-Regeln? Eine genaue Antwort kann niemand geben. Allerdings warnen Sicherheitsbehörden längst, dass das Problem deutlich größer ist als es scheinen könnte. Die Ermittlungsverfahren gehen in die Zehntausende.

Doch wie leicht wird es einzelnen Bürgern gemacht, an einen gefälschten Impfpass zu kommen? Das wollten eine Journalistin und ein Journalist des SÜDKURIER herausfinden. Auf verschiedenen Wegen recherchierten sie – und kamen dabei ziemlich weit.

Für SÜDKURIER-Mitarbeiterin Lena Reiner war der gefälschte Impfnachweis von den kriminellen Anbietern sogar nachweislich schon vorbereitet. Wie es soweit kam, was danach passierte und was die Fälschung so perfide machte, beschreibt sie in ihrem Text.

Anders erging es Redakteur René Laglstorfer: Seine Recherchen zeigen, dass sich unter den Impfpass-Fälschern auch andere Betrüger tummeln. Außerdem erklären Bundes- und Landeskriminalamt, wo diese ganzen Anbieter nun plötzlich herkommen und was sie davor taten. Seine Geschichte finden Sie hier.