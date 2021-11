Die Kraftstoffpreise klettern auf Rekordhöhe: Diesel ist so teuer wie noch nie und Benzin kostet so viel wie zuletzt vor mehr als acht Jahren. Wie sieht es daher mit dem Tanktourismus in die nahe gelegenen Nachbarländern Schweiz und Österreich aus?

Hochrhein

Wer am Hochrhein in der Schweiz tankt, spart immer noch Geld. An den schweizerischen Zapfsäulen ist ein Liter Super 95 teils wesentlich günstiger, als auf deutscher Seite des Hochrheins. Die Preisunterschiede liegen zwischen 7 und 29 Cent. Wir haben die Preise dies- und jenseits der Grenze verglichen. Wie die Lage am Hochrhein ist, lesen Sie hier.

Schwarzwald

Auch im Schwarzwald fahren die Menschen über die Grenze. Rund 18 Kilometer sind es von Blumberg bis in die Schweiz und den dortigen Tankstellen. Die locken ob der geringen Distanz und den niedrigeren Benzinpreisen viele deutsche Autofahrer. Doch nicht für jeden Kraftstoff lohnt sich hier die Überfahrt. Mehr dazu lesen Sie hier.

Bodenseekreis

Lohnt es sich in der Bodensee-Grenzregion, zum Tanken nach Österreich zu fahren? Die Spritpreise zu vergleichen, ist gar nicht so einfach. Die Unterschiede sind je nach Tankstelle und Standort groß. Einen Überblick zu den Preisunterschieden finden Sie hier.

Konstanz

In kaum einer anderen deutschen Stadt ist das Tanken so teuer wie in Konstanz. Das liegt an einigen speziellen Faktoren, die im südlichsten Zipfel Badens zusammen kommen. Selbst die günstigeren Schweizer Preise sind ein Grund. Doch bedeutet das auch, dass sich der Weg in die Schweiz immer lohnt?

Aktuelle Spritpreise im Kreis Konstanz

Was kostet der Sprit gerade an der nächsten Tankstelle im Landkreis Konstanz? Wo ist das Tanken gerade am billigsten? Wo am teuersten? Der SÜDKURIER hat eine interaktive Karte mit den Preisen aller Tankstellen im Kreis Konstanz erstellt, die in Echtzeit aktualisiert wird. Die Karte können Sie hier aufrufen.