Schock für Konzert-Fans: Stadt Konstanz sperrt Bodensee-Stadion

Schon oft wurde in der Vergangenheit über die Zukunft des Bodenseestadions diskutiert, in dieser Woche dann der Paukenschlag: Die Stadt Konstanz genehmigt vorerst keine Großereignisse mehr in der Veranstaltungsstätte. Der Grund für die Entscheidung seien laut Stadtverwaltung massive Sicherheitsbedenken.

Beim Campus-Festival 2023 durfte hier noch gefeiert werden – nun ist das Bodenseestadion in Konstanz erst mal gesperrt. | Bild: Cara Rexer

Die Veranstalter mehrerer fest terminierter Events wurden von dieser Nachricht aus dem Konstanzer Rathaus überrumpelt – stehen beliebte Veranstaltungen wie das Gute-Zeit- oder das Campus-Festival vor dem Aus? Mehr dazu lesen Sie hier. Wie es mit dem in die Jahre gekommenen Stadion nun weitergeht, ist offen. Denkbar wären sechs verschiedene Szenarien, die wir hier zusammengefasst haben.

Zwei tödliche Badeunfälle im Bodenseekreis

Die diesjährige Badesaison hat gerade erst begonnen, doch es kam bereits zu zwei tödlichen Unglücken: In der vergangenen Woche starb eine 85 Jahre alte Urlauberin aus Bonn beim Baden vor Meersburg im Bodensee. Die Betreiberin einer Ferienpension hatte die Frau als vermisst gemeldet, sie konnte jedoch nur noch tot geborgen werden.

Zu einem tödlichen Badeunfall ist es am Montagabend im Schlosssee Salem gekommen. Die DLRG Bodenseekreis war im Einsatz und hat zuvor bei der Suche des Verunglückten geholfen. | Bild: DLRG Bodenseekreis

Auch für einen 28-Jährigen kam in dieser Woche jede Hilfe zu spät: Der Mann war zum Baden in den Salemer Schlosssee gegangen und nicht zurückgekehrt. Rund 80 Einsatzkräfte suchten nach dem 28-Jährigen, konnten ihn am späten Abend jedoch nur noch tot aus dem Wasser bergen.

Erstes Ermittlungsverfahren nach Großbrand bei Reifen-König

Der Brand beim Gammertinger Reifengroßhändler Göggel sorgte im Juli 2022 für Aufsehen. Bei dem Feuer brannten eine Lagerhalle und ein Verwaltungsgebäude fast vollständig ab, fünf Menschen wurden verletzt. Der Inhaber hatte zuvor seine Hochzeit auf dem Gelände gefeiert – mit Feuerwerk. Jetzt erklärt die Staatsanwaltschaft Hechingen in einer Mitteilung, dass sie ein Ermittlungsverfahren gegen den zuständigen Pyrotechniker eingeleitet hat. Mehr über den Verdacht der Staatsanwaltschaft lesen Sie hier.

Ein wahres Flammeninferno gab es beim Großbrand im Juli 2022 in Gammertingen. | Bild: SDMG / Kohls

Entscheidung über Georg Gänswein offenbar gefallen

Nach langem Ringen scheint die Entscheidung über die Zukunft von Georg Gänswein, dem ehemaligen Privatsekretär des verstorbenen Papstes Benedikt XVI., gefallen zu sein. Der Geistliche aus dem südlichen Schwarzwald soll laut Medienberichten in sein Heimatbistum Freiburg zurückkehren – und zwar ohne Amt. Papst Franziskus habe den 66-Jährigen angewiesen, Rom bis spätestens 1. Juli zu verlassen.

Georg Gänswein, der Privatsekretär des verstorbenen Papstes Benedikt XVI. | Bild: Peter Kneffel/dpa

Sind derzeit vermehrt Hornissen in der Region unterwegs?

Das frühsommerliche Wetter ist da und schon summt und brummt es überall, ob im Garten, auf dem Balkon oder gelegentlich sogar in der Wohnung oder im Büro. Hornissen scheinen derzeit vermehrt in unserer Region unterwegs zu sein – oder kommt es uns nur so vor? Der Überlinger Imker Siegfried Wehrle und sein Kollege Wolfgang Schüssler geben ihre Einschätzungen ab und erklären, was man über die Tiere wissen sollte.