Schock in Rust: Feuer im Europa-Park

Im Europa-Park werden am Montag schlimme Erinnerungen an das Jahr 2018 wach: Erneut bricht ein Großbrand in dem beliebten Freizeitpark in Rust aus. In einem Technikraum der „Yomi-Zauberwelt der Diamanten“ kommt es wohl durch einen technischen Defekt zum Feuer, das nach Einschätzung von Parkchef Roland Mack einen Millionenschaden verursacht. Am Tag nach dem Großbrand öffnet der Europa-Park wieder und es herrscht weitgehend Normalbetrieb, wie unser Video zeigt.

Rauch ist am Montag über einem Gebäude im Europa-Park zu sehen. | Bild: ---/zema-medien/dpa

BaWü-Check zeigt: Unterbringung von Geflüchteten macht Baden-Württembergern Sorgen

Der Asylkompromiss der EU-Innenminister spaltet die Grünen – und nicht nur die. Auch die Stimmungslage in der Bevölkerung ist angespannt, wenn es um Flüchtlinge geht. Das geht aus den Ergebnissen des aktuellen BaWü-ChecksDas geht aus den Ergebnissen des aktuellen , der Umfrage der baden-württembergischen Tageszeitungen mit dem Institut für Demoskopie Allensbach (IfD), hervor. Jeder dritte Befragte sei sehr besorgt, heißt es da, weiteren 45 Prozent bereitet die Situation zumindest etwas Sorgen. Gut, dass Ministerpräsident Winfried Kretschmann die Lage realistisch einschätzt, sagt SÜDKURIER-Chefredakteur Stefan Lutz.

Drei aus der Ukraine stammende Frauen gehen in der Landeserstaufnahmestelle für Flüchtlinge in Ellwangen zu ihrem Quartier. Mehr als 140.000 Geflüchtete aus der Ukraine leben aktuell im Land. | Bild: Stefan Puchner/dpa

Jetzt ist es raus: Hier wird Georg Gänswein künftig wohnen

Offiziell bestätigt ist es noch nicht, doch kirchliche Insider berichten: Georg Gänswein wird in Zukunft unter einem Dach mit Studenten wohnen. Er erhält eine Wohnung im Freiburger Priesterseminar, wo er einst studierte. Damit nimmt die Rückkehr des Erzbischofs in sein Heimatbistum langsam konkrete Formen an. Bleibt noch die Frage: Was genau wird Gänswein in Freiburg eigentlich tun?

Wohnen mit Blick aufs Münster: Das Collegium Borromäum dient als Priesterseminar der Erzdiözese Freiburg. Hier wird Georg Gänswein bald die Direktoren-Wohnung beziehen. | Bild: Uli Fricker

Gewitterzelle fegt über Südbaden

Nach den ersten richtigen Hitzetagen in diesem Jahr sorgt am Mittwoch eine große Gewitterzelle für Abkühlung in der Region. Stromausfälle, umgestürzte Bäume und abgedeckte Dächer sind die Folgen am Bodensee, im Schwarzwald, am Hochrhein und im Linzgau. Am Tag darauf warnt der Wetterdienst erneut vor schweren Gewittern – sogar von Superzellen und Tornadogefahr ist die Rede. Doch während Tief Lambert in anderen Teilen Deutschlands tatsächlich erhebliche Schäden anrichtet, bleibt der Südwesten am Donnerstag weitegehend verschont.

Nach einem schweren Unwetter räumen Feuerwehrleute Äste eines umgestürzten Baumes von geparkten Autos in Frankfurt. Tief Lambert hat in vielen Teilen Deutschlands gewütet. | Bild: Boris Roessler/dpa

Fangverbot für Felchen ab 2024 beschlossen

Nach einem dramatischen Einbruch der Fangzahlen folgt jetzt das Fangverbot für Felchen aus dem Bodensee. Das beschließt die Internationale Kommission für die Bodenseefischerei in dieser Woche. Auch gegen Stichling und Kormoran will sie vorgehen. Die Fischer akzeptieren die Entscheidung, äußern jedoch auch deutliche Kritik.