Nur noch 21 Tonnen Felchen haben die verbliebenen 64 Berufsfischer 2022 im Obersee des Bodensees gefangen. Das sei ein Einbruch um über 80 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als noch 107 Tonnen in die Netze gingen. Die Fangquote für 2022 liege sogar knapp 90 Prozent unter dem Mittel der vergangenen zehn Jahre, teilt die Internationale Bevollmächtigtenkonferenz für die Bodenseefischerei (IBKF) nach ihrer Jahrestagung am späten Mittwochabend mit. Bei der ganztägigen Sitzung sei deshalb ein ganzes Paket an Maßnahmen beschlossen worden.

Felchen sind die beliebteste Fischart am Bodensee – hier in bereits geschuppter Form. Die Fangzahlen sind 2022 am Tiefpunkt. | Bild: Zoch, Thomas I SK-Archiv

Fangverbot für Fischer und Angler

Wie im Vorfeld erwartet, dürfen Felchen ab dem 1. Januar 2024 drei Jahre lang nicht gefangen werden, um den mageren Bestand zu schonen. Das gelte nicht nur für die Berufsfischer, sondern auch für Angler am Obersee. Die Kommission stuft die Situation der Felchen im Bodensee als „besorgniserregend“ ein. Erstmals räumt sie ein, dass es der Fischart an Nahrung mangele. Ursachen für den aktuellen, starken Rückgang seien aber die explosionsartige Ausbreitung von Stichling und Quagga-Muschel sowie die Auswirkungen des Klimawandels. Außerdem leide der Fischbestand insgesamt im See auch unter der weiter steigenden Zahl an Kormoranen.

Bodensee Klein, eingeschleppt, radikal: Sieben Fakten über die Quagga-Muschel Das könnte Sie auch interessieren

Kormoran-Bestand soll eingedämmt werden

Neben dem Fangverbot für Felchen will die IBKF die Besatzstrategie für den sogenannten Brotfisch im Bodensee ändern. In Fischbrutanstalten vorgestreckte Jungfische sollen erst im See ausgesetzt werden, wenn sie für Stichlinge zu groß sind. Außerdem will die IBKF Maßnahmen prüfen, wie diese Fischart dezimiert werden kann.

Einigkeit besteht in der Kommission inzwischen auch darüber, „dass zusätzlich ein internationales Kormoranmanagement am Bodensee zur Schonung der Fischbestände notwendig ist“, heißt es in der Mitteilung.

Wir berichten weiter.