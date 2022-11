Es ist beschlossen: Das Neun-Euro-Ticket erhält einen Nachfolger. Mit 49 Euro im Monat wird das Deutschlandticket zwar deutlich teurer – doch für sehr viele Pendler wird das dennoch eine Ersparnis sein.

Wie hoch genau sie sein wird, unterscheidet sich von Verkehrsverbund. Bekannt ist zum 49-Euro-Ticket bereits, dass es ein Abomodell sein soll, also am ehesten vergleichbar mit Jahrestickets der Verkehrsverbünde, nicht mit (den teureren) einzeln gelösten Monatstickets.

Wir haben den Vergleich gemacht, was das für wen in der Region bedeutet. Zu Grunde gelegt haben wir immer eine nicht an andere Fahrgäste übertragbare Jahreskarte für das ganze Netz – Kurzstrecken-Pendler kommen also unter Umständen derzeit günstiger weg. Hier ein Überblick, sortiert nach aufsteigender Ersparnis.

Regio-Verkehrsverbund Freiburg – Ersparnis 7,70 Euro

Die günstigste Abo-Monatskarte in Südbaden gibt es beim Regio-Verkehrsverbund Freiburg, der mit dem Stadtkreis Freiburg und den Kreisen Emmendingen und Breisgau-Hochschwarzwald gar kein so kleines Gebiet abdeckt. Für 56,70 Euro im Monat darf man hier Bus und Bahn in dieser Region benutzen, spart beim Deutschlandticket also 7,70 Euro.

Waldshuter Tarifverbund – Ersparnis 11,80 Euro

Recht günstig kommt man schon jetzt auch im Kreis Waldshut weg. 60,80 Euro kostet das Ticket für den gesamten Waldshuter Tarifverbund, nur 11,80 Euro mehr also als das neue Deutschland-Ticket – das dann freilich im ganzen Land gilt.

Regio Verkehrsverbund Lörrach – Ersparnis 12,50 Euro

61,50 Euro kostet der monatliche Abofahrschein für den Nahverkehr im gesamten RVL-Netz, das sich von Lörrach bis nach Todtnau erstreckt und auch Basel miteinschließt. Mit dem 49-Euro-Ticket kommt man also auf eine Ersparnis von 12,50 Euro.

Verkehrsverbund Landkreis Tuttlingen – Ersparnis 20,60 Euro

Wer sich im gesamten Landkreis Tuttlingen mit öffentlichem Nahverkehr fortbewegen will, zahlt im Abo monatlich 69,60 Euro, spart also über 20 Euro, wenn er auf das Deutschlandticket setzt.

Verkehrsverbund Hegau-Bodensee – Ersparnis 29,30 Euro

78,30 Euro kostet das Abo für das gesamte VHB-Gebiet monatlich. Es erstreckt sich über den Kreis Konstanz und zusätzlich den Raum Überlingen. Wer diese Karte hat, spart also 29,30 Euro. Auch wer nur eine Drei-Zonen-Monatskarte hat spart noch deutlich (63,90 Euro), eine Zwei-Zonen-Monatskarte kostet 48,30 Euro – damit kommt man beispielsweise von Radolfzell nach Singen.

Verkehrsverbund Schwarzwald-Baar – Ersparnis 32,90 Euro

Wer mit Bus und Bahn durch den Schwarzwald-Baar-Kreis fahren will, muss derzeit 81,90 Euro pro Monat an den Verkehrsverbund Schwarzwald-Baar überweisen. Mit dem Deutschlandticket sparen diese Abokunden also kräftig Geld.

Und selbst wer nur eine Abokarte für eine oder zwei Zonen hat, zahlt heute schon 48,40 Euro. Theoretisch ist für diese Vielfahrer das Deutschlandticket also teurer – allerdings kommt man damit dann von Bräunlingen eben nicht nur nach Hüfingen, sondern gegebenenfalls auch nach Hamburg.

Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbund (Bodo) – Ersparnis 76 Euro

Ein bisschen unfair wird der Vergleich hier: Die 125-Euro-Monatskarte, mit der man durch das ganze große Bodo-Gebiet fahren darf, also den Kreis Ravensburg und den Bodenseekreis, dürften nur ganz wenige Pendler besitzen. Sie sparen bald allerdings umso kräftiger. Allerdings wird es auch für alle anderen Monatskartenbesitzer beim Bodo günstiger – außer sie fahren nur in einer einzigen Zone, das ist mit 41,25 Euro die einzige Abo-Monatskarte, die unter den 49 Euro liegt.

Verkehrsverbund Neckar-Alb-Donau (Naldo) – Ersparnis 126,90 Euro

Noch skurriler wird die Rechnung beim Verkehrsverbund Neckar-Alb-Donau. Wer eine Dauerkarte für dessen riesiges Gebiet (Landkreise Reutlingen, Tübingen, Sigmaringen und der Zollernalbkreis) haben will, muss monatlich 175,90 Euro überweisen, kann sich dafür also künftig drei Deutschland-Tickets und ein Schnitzel mit Pommes und Bier kaufen.

Abgesehen von diesem eher theoretischen Beispiel: Selbst das allergünstigste Ein-Waben-Abo liegt beim Naldo mit 53,90 Euro im Monat noch über dem Deutschland-Ticket.