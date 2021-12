von SK

Aus dem Schwarzwald

Ein Schwan hält sich an die Verkehrsregeln

Nicht schlecht gestaunt haben mehrere Passanten in Donaueschingen, als ein Schwan laut Polizeiangaben genau auf Höhe eines Fußgängerüberwegs über die Fahrbahn watschelte. Die Polizei konnte das Jungtier bis zur Dienststelle leiten, wo ihn Helfer der Tierrettung aufnahmen.

Ein Schwan im Straßenverkehr von Donaueschingen. (Symbolbild) | Bild: Anita Reichart

Wildpinkeln und dann auch noch gegen ein ziviles Polizeiauto

Ein 49-jähriger Autofahrer hat Mitte März neben ein Auto bei Bräunlingen uriniert. Was ihm jedoch entgangen sei: Es handelte sich um ein ziviles Fahrzeug der Polizei, in dem Beamte saßen. Wegen des Wildpinkelns musste der Mann mit einem Bußgeld rechnen.

Aus dem Kreis Konstanz

Als Miss Marple Konkurrenz aus Konstanz bekam

Drei Monate lang lagen zwei Freundinnen wie Miss Marple auf der Lauer, um eine organisierte Bande von Paketdieben zu stoppen. Im Februar waren die beiden erfolgreich: Sie erkannten den Täter und informierten die Polizei. Für die Zivilcourage gab es Lob von der Polizei – und die Bitte, sich nie in Gefahr zu begeben.

Dank ihrer Courage klickten im Februar 2021 die Handschellen: Friseurmeisterin Uschi Handt hatte die Paketdiebe in eine Falle gelockt. | Bild: Uschi Handt

Fälschlicherweise geblitzt

Einen Einsatz der besonderen Art leistete im Mai eine Blitzersäule auf der Schänzlebrücke in Konstanz. Wegen eines technischen Defekts wurden zahlreiche Autofahrer abgelichtet. Auch jene, die sich an das Tempolimit gehalten hatten. Die fälschlich geblitzten Fahrer kamen aber mit einem Schrecken davon und hatten keine Konsequenten zu befürchten.

Mann steht betrunken vor Gericht

Dass Straftaten unter Alkoholeinfluss geschehen, ist nicht ungewöhnlich und kommt immer mal vor. Doch dass ein Angeklagter betrunken vor Gericht erscheint, ist nicht so alltäglich. Im Frühjahr benahm sich ein alkoholisierter Mann im Stockacher Amtsgericht so daneben, dass Richterin Julia Elsner sogar die Verhandlung verschieben musste.

Vom Hochrhein

17-Jährige steckt im Einkaufswagen fest

Für die Jugendliche war diese Rettungsaktion vermutlich mehr als unangenehm. Sie kam am 15. August in Laufenburg auf die Idee, sich in den Kindersitz eines Einkaufswagens zu setzen. Nur: Erwies sich der als zu eng. So steckte die 17-Jährige fest und musste von der Feuerwehr Laufenburg befreit werden.

Einkaufswagen stehen auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts (Symbolbild) | Bild: Lena Reiner

Mit sechs Eseln über die Grenze

Mit sechs lebendigen Eseln wollte ein Fahrer eines Lieferwagens Enge August über Rheinfelden in die Schweiz einreisen. Nachdem er zunächst abgewiesen worden war, gelang es ihm fast doch noch, die Esel über die Grenze zu schmuggeln. Doch schon im Eiken, im Schweizer Kanton Aargau, endete die Fahrt. Dort zog ihn der Zoll aus dem Verkehr.

Sechs geschmuggelte Esel fand die Eidgenössische Zollverwaltung in einem Lieferwagen. | Bild: EZV

Die Polizei, dein Freund und Helfer

An Heiligabend nahmen Beamte des Polizeireviers Schopfheim einen ungewöhnlichen Auftrag wahr. Ein Paar in Quarantäne hatte nämlich festgestellt, dass sich ihre Lebensmittelvorräte dem Ende entgegen neigten und sich verzweifelt an die Polizei gewandt. Eine Streife des Polizeireviers kümmerte sich am 24. Dezember um den Einkauf und übergab diesen – unter Schutzvorkehrungen – an der Wohnanschrift des dankbaren Ehepaares.

