Am Klinikum Friedrichshafen ist man gut vorbereitet auf eine steigende Anzahl von Corona-Fällen. Erste Patienten werden hier bereits stationär behandelt. Die Klinik hat die Zahl seiner Intensivbetten mehr als verdoppelt. Dass die Zahl der Patienten nun täglich langsam steigen wird, darauf ist der Klinikverbund nach dreiwöchiger intensiver Arbeit eingerichtet.

Friedrichshafen Vorbereitet für den Ansturm: Erste Corona-Patienten werden stationär behandelt Das könnte Sie auch interessieren



Wenn sich die Corona-Krise weiter zuspitzt, könnten die Krankenhäuser am Hochrhein überlastet sein. Dafür gibt es aber bereits einen Notfallplan: Die Kur- und Rehakliniken im Waldshut sollen Akutpatienten aus den Spitälern übernehmen. Auch Reha-Einrichtungen in Bad Säckingen bereiten sich darauf vor. Laut Notfallplan kommen neben Reha-Einrichtungen grundsätzlich aber auch Hotels und Hallen in Betracht.

Bad Säckingen Rehaklinken bereiten sich auf die große Corona-Welle vor Das könnte Sie auch interessieren



„Wir sind besorgt, aber Panik ist unbegründet“, das sagt Dr. Bernhard Hoch, Geschäftsführer der Kliniken des Landkreises Lörrach. Erklärtes Ziel ist es, die Verantwortung gemeinsam zu tragen: Auf steigende Corona-Infektionen und kommende schwere Krankheitsverläufe ist man auch hier vorbereitet. Alle behandlungsbedürftigen Corona-Patienten werden derzeit im Kreiskrankenhaus in Lörrach behandelt. Daneben läuft der normale Betrieb der Notaufnahme weiter.

Auch die Krankenhäuser im Konstanz richteten eigene Corona-Stationen ein. Das regionale Gesundheitssystem hält den aktuellen Fällen stand, wie das Landratsamt Konstanz und die Krankenhäuser im Landkreis beruhigend vermitteln. Die Behörden und die Kliniken seien gut auf das Coronavirus und dessen Folgen für die Region vorbereitet.

Kreis Konstanz Coronavirus: Krankenhäuser im Landkreis Konstanz richten Corona-Stationen ein Das könnte Sie auch interessieren

Die große Corona-Welle steht am Schwarzwald-Baar Klinikum in Villingen-Schwenningen noch bevor. Jochen Früh, Leiter des Gesundheitsamts, sagt, dass er davon ausgehe, dass die Corona-Fälle exponentiell steigen werden. Aus diesem Grund treffen der Landkreis und das Schwarzwald-Baar Klinikum Vorbereitungen, um für eine größere Zahl an Corona-Patienten gerüstet zu sein. Am Klinikum werden derzeit Ärzte und Pflegekräfte in der Versorgung von Corona-Patienten intensiv geschult.

Schwarzwald-Baar Der Schwarzwald-Baar-Kreis bereitet sich auf die Corona-Welle vor Das könnte Sie auch interessieren

Lesen Sie auch: Leere Straßen, verschlossene Türen: Wie das Coronavirus das öffentliche Leben in unserer Region lahm legt