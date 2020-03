Kreis Konstanz vor 2 Stunden

Coronavirus: Krankenhäuser im Landkreis Konstanz richten Corona-Stationen ein

21 Betten in Konstanz und 16 in Singen stehen für den Ernstfall bereit. Mehr Sorgen machen sich die Kliniken über den großen Verbrauch von Atemschutzmasken und Desinfektionsmittel, die auch gestohlen werden. Eine Folge davon: In den Toiletten im Klinikum Konstanz gibt es nun kein Desinfektionsmittel mehr