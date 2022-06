Vor dem zweiten Wochenende mit dem 9-Euro-Ticket rät Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) Reisenden dazu, auf besonders belasteten Strecken langsamere Züge zu nutzen und auf die Mitnahme von Fahrrädern zu verzichten. „Durch Toleranz und Rücksichtnahme können alle in den Bahnhöfen und in den Zügen dazu beitragen, das Reisen mit der Bahn angenehmer zu gestalten“, sagte Hermann laut einer Mitteilung am Freitag.

Langsamere Züge hätten wahrscheinlicher noch freie Plätze

Das Verkehrsministerium wies darauf hin, dass die größte Nachfrage auf den schnellen IRE- und RE-Linien herrsche. Parallel verkehrende Regionalbahn-Verbindungen bräuchten meistens länger, böten aber mit großer Wahrscheinlichkeit wesentlich mehr freie Sitzplätze.

Passagiere stauen sich auf dem Hauptbahnhof in Leipzig an der Tür einer Regionalbahn nach Eisenach. Am Wochenende sind viele Reisende mit dem 9-Euro-Ticket unterwegs. Dadurch kam es letztes Wochenende zu extrem vollen Zügen, teilweise konnten Fahrgäste nicht mehr zusteigen. | Bild: Hendrik Schmidt/dpa

Für die weiter erwartete starke Nutzung des 9-Euro-Tickets im regionalen Bahnverkehr würden auf einzelnen Verbindungen mehr oder längere Züge sowie zusätzliches Personal an den Bahnsteigen eingesetzt. Auf der stark nachgefragten RE-2-Linie von Karlsruhe nach Konstanz sollen beispielsweise ab dem 25. Juni zwei zusätzliche Fahrten angeboten werden.

Mehr Züge zum Southside

Das Verkehrsministerium hat zusätzliche Züge für den Freizeitverkehr in Oberschwaben und rund um den Bodensee bestellt. Besonders auf der Gäubahn (Stuttgart-Zürich) und der Südbahn (Ulm-Friedrichshafen) wird ein Entlastungseffekt auch für den Andrang erwartet, während das 9-Euro-Ticket gilt, wie Ressortchef Winfried Hermann am Freitag in Stuttgart mitteilte. Den Zuschlag für die Sonderverkehrsleistungen bekam die Schienenverkehrsgesellschaft mbH (SVG). Der Auftragswert wurde nicht mitgeteilt.

Ein Zug fährt in Bondorf bei Herrenberg (Kreis Böblingen) auf der Gäubahnstrecke in Baden-Württemberg. | Bild: Christian Johner/dpa

Am Fronleichnamswochenende sollen bereits Zusatzzüge zum „Southside Festival“ im Landkreis Tuttlingen fahren. Mit den Sonderverkehrsleistungen soll laut Mitteilung unabhängig von bestimmten Netzen und Strecken ein landesweit abrufbares Verkehrsangebot sichergestellt werden, mit dem auch kurzfristig auf spezielle Verkehrsbedürfnisse insbesondere im Freizeitverkehr reagiert werden kann.

Erste Klasse bleibt vorerst gesperrt

Von der Idee der Linken-Chefin Janine Wissler, die erste Klasse in überfüllten Zügen für alle Passagiere zu öffnen, hält der Landeschef des Verkehrsclubs VCD, Matthias Lieb, wenig. Wie Lieb der „Stuttgarter Zeitung“ sagte, würden die Fahrgäste in der ersten Klasse ja nicht für neun Euro fahren. „Sie bezahlen den höheren Fahrpreis, damit sie mehr Platz und mehr Ruhe haben.“ Wenn gar niemand in der ersten Klasse sitze, könne das aber vielleicht einmal eine Notlösung sein.

Von der Fahrradmitnahme wird abgeraten

Der private Bahnanbieter Go Ahead riet am Freitag davon ab, an Wochenenden und Feiertagen Fahrräder oder sperriges Gepäck im Zug mitzunehmen. Eine Sprecherin wies zudem darauf hin, dass in den Bussen des Schienenersatzverkehrs generell keine Fahrräder mitgenommen werden könnten.

Eine Sprecherin der Deutschen Bahn sagte, man könne die Fahrradmitnahme nicht immer garantieren. Auch das Verkehrsunternehmen SWEG rechnete damit, dass es zu bestimmten Zeiten aus Platzgründen nicht möglich sein werde, alle Fahrräder in den Zügen zu befördern. Das betreffe in erster Linie die touristisch relevanten Strecken im Schwarzwald, die Zollernalbbahnen und insbesondere die Strecke von Offenburg nach Straßburg.

Reisende mit Fahrrädern stehen auf einem Bahnsteig am Hauptbahnhof in Berlin, nachdem sie aufgrund von Überfüllung nicht in einem Regionalzug der Linie RE5 nach Rostock einsteigen konnten. | Bild: Monika Skolimowska/dpa

Am vergangenen Pfingstwochenende hatte es im Südwesten einen großen Andrang auf die Regionalzüge gegeben, Fahrräder konnten teilweise nicht mitgenommen werden. Go Ahead berichtete, es sei im eigenen Liniennetz nicht überall gelungen, Fahrgäste mitzunehmen. Es war auch der erste Stresstest für das 9-Euro-Ticket, mit dem Fahrgäste den Nahverkehr einen Monat lang bundesweit nutzen können. Die Tickets werden für Juni, Juli und August verkauft.

