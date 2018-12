Nach ZF will auch Airbus an seiner Betriebsrente schrauben. Beim Autozulieferer aus Friedrichshafen ringen Betriebsrat und Management derzeit um die Zukunft der Altersversorgung. Heute wird erneut verhandelt. Doch eine Lösung im ZF-Rentenstreit wird es wohl erst im nächsten Jahr geben. Beim Luft- und Raumfahrtkonzern, der in Immenstaad 2270 Mitarbeiter der Airbus-Division Defence and Space beschäftigt, ist man schon einen Schritt weiter.

Nach SÜDKURIER-Informationen liegt ein unterschriftsreifes Konzept auf dem Tisch, dem der Betriebsrat in Kürze zustimmen wird. Grund für die betriebsinterne Rentenreform ist in beiden Fällen die Niedrigzinsphase, welche die Finanzierung der Betriebsrente gefährdet. Wir erklären Ihnen, welche Relevanz die Betriebsrente hat und in welche Richtung die Reformversuche gehen.