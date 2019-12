Immenstaad, du hast es besser, könnte man angesichts der Sparpläne bei Airbus frei nach Goethe sagen. Tatsächlich steht der Satelliten-Standort nicht im Zentrum des Sturms, der sich über der Luft- und Raumfahrtbranche zusammenbraut. Zwar ist nicht ausgeschlossen, dass es am Bodensee zum ersten Mal seit einem halben Jahrzehnt wieder zu Jobabbau kommen könnte, allerdings wird es andere härter treffen.

Das Herz der Rüstungsbranche schlägt in Bayern

In Manching bei Ingolstadt, aber auch am Radar-Standort Ulm ballt sich die Eurofighter-Produktion des Landes. Sollte der Bund seine betagten Spezial-Kampfjets vom Typ Tornado tatsächlich nicht durch neue Eurofighter, sondern durch US-Kampfjets ersetzen, wäre die Industrie in Süddeutschland akut gefährdet.

Viele Zulieferer am Bodensee

Nach IT-, Kommunikations-, Solar- und Windbranche würde eine weitere Schlüsselbranche aufgrund falscher nationaler Weichenstellungen abgerüstet. Besonders hart träfe das übrigens auch die vielen kleinen Luftfahrt-Zulieferer im Südwesten – und die ballen sich just am östlichen Bodensee.