ZF ist nach Auffassung von US-Klägern möglicherweise in Abgas-Tricksereien in den USA verwickelt. In einer Sammelklage von US-Anwälten, die dem SÜDKURIER vorliegt, wird ZF Mitverschwörung bei CO2-Abgasmanipulationen bei Audi-Fahrzeugen vorgeworfen. Beklagte in dem seit Ende 2017 anhängigen Verfahren sind Audi und Bosch. ZF wird, zusammen mit anderen Zulieferern, in dem Papier als „Co-Conspirator“ bezeichnet. Die Mitwirkung von ZF sei, so die Kläger, „wahrscheinlich“. Die Faktenfindung dauere aber noch an.

ZF verwies darauf, „in dieser Klage weder als Beklagte geführt noch benannt“ zu werden. Zudem seien ZF „keine behördlichen Untersuchungen zu dieser Thematik gegen ZF“ bekannt. Nach Informationen dieser Zeitung hat eine ZF-Task-Force zusammen mit US-Experten allerdings monatelang in der Sache intern ermittelt. Von vier Mitarbeitern, darunter zwei Top-Manager, habe man sich getrennt, sagte ein Insider dem SÜDKURIER.