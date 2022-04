Deutschland spielt in der Vorrundengruppe E der Fußball-WM 2022 in Katar gegen Ex-Weltmeister Spanien, Japan sowie den Gewinner der Playoff-Partie zwischen Costa Rica und Neuseeland. Das ergab die Auslosung am Freitag in Doha. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus zog die Deutschland-Kugel, die dann an Gruppenposition drei gelost wurde. Ihr erstes Spiel bestreitet die DFB-Auswahl am 23. November gegen Japan.

Bundestrainer Hansi Flick notierte sich Gegner und Position, er saß auf einem breiten weißen Sessel in der fünften Reihe des Konferenzzentrums der WM-Hauptstadt. Costa Rica und Neuseeland spielen im Juni um das WM-Ticket.

Alle WM-Gruppen in Überblick

Gruppe A: Katar, Ecuador, Senegal, Niederlande

Gruppe B: England, Iran, USA, Playoff Europa

Gruppe C: Argentinien, Saudi-Arabien, Mexiko, Polen

Gruppe D: Frankreich, Playoff Interk. 1, Dänemark, Tunesien

Gruppe E: Spanien, Playoff Interk. 2 (Costa Rica/Neuseeland), Deutschland, Japan

Gruppe F: Belgien, Kanada, Marokko, Kroatien

Gruppe G: Brasilien, Serbien, Schweiz, Kamerun

Gruppe H: Portugal, Ghana, Uruguay, Südkorea

Die nächsten deutschen Stationen auf dem Weg zur WM

Auf ihrem Weg zur WM (21. November bis 18. Dezember) bleiben Flick und seinem Team sechs Pflichtspiele in der Nations League der Europäischen Fußball-Union. Im Juni sind vier Partien angesetzt, beim nicht für die WM qualifizierten Europameister Italien, in München gegen England, in Ungarn sowie in Mönchengladbach gegen die Italiener. Im September folgen die Rückspiele gegen Ungarn und in England. Die Abstellungspflicht für die Vereine beginnt unmittelbar nach dem 15. Bundesliga-Spieltag am 14. November.

Wo das deutsche Team in Katar ihr Quartier aufschlägt, ist noch offen.

(dpa/sk)