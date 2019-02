Neben der Schanze befindet sich auch eine Biathlon-Anlage. Der Schanzenturm hat eine Höhe von 60 Metern, am Fuß des Gebäudes befindet sich ein Skimuseum. Der erste Wettkampf fand am 31. Januar 1892 statt, der erste Schanzenrekord gelang Arne Ustvedt mit 21,5 Metern.

2. Wie entstand die Nordische Kombination? Die Mischung aus Skispringen und Langlauf gilt als Königsdisziplin des nordischen Skisports. Ihren Ursprung hat die Kombination in Norwegen, die ersten Wettkämpfe fanden 1887 statt. Damals lagen die Weiten der Springer bei rund 20 Metern, danach stand sofort der Langlauf an.

3. Was sind die Hotspots der Ski-WM? Natürlich die Medal Plaza, direkt neben den Schanzen und dem Langlaufstadion von Seefeld. Dort fand die Eröffnungsfeier mit Stargeiger David Garrett und an jedem Abend die Medaillenübergabe. In unmittelbarer Nähe sind auch die feinen Hotels von Seefeld, auch das Kasino ist nur wenige Meter entfernt. Seefeld gilt dank seiner geschützten Lage als einer der schneesichersten Orte Tirols.

Bereits vor 1900 war Seefeld ein beliebter Urlaubsort und seit den 1930er Jahren gehört es zu den am stärksten besuchten Wintersportorten Österreichs. In den 1960er- und 1970er-Jahre wurde der kleine Ort auch als „Monaco der Alpen“ bezeichnet. Kaum eine andere Gegend in Österreich hat eine derart hohe Dichte an Vier- und Fünf-Sterne-Hotels aufzuweisen wie Seefeld. In den Pools der zwei Wellnesszentren lässt es sich gut entspannen – wenn man Zeit dazu hat.