Atlanta vor 12 Stunden

Quarterback, Touchdown, Sack: Die wichtigsten Football-Fachbegriffe vor dem Super-Bowl

Wer bei einer Super-Bowl-Party fachsimpeln will, braucht dafür besonderes Vokabular. Was verbirgt sich hinter den zentralen Begriffen im American Football? Das wichtigste Fachwissen zum Super Bowl zwischen den New England Patriots und Los Angeles Rams am Montag (0.30 Uhr/ProSieben) haben wir hier für Sie zusammengestellt.