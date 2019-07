Mein Videostativ ist aufgebaut, das Smartphone in der Halterung eingeklemmt. Es läuft die vierte Minute in der Bezirksligapartie zwischen dem SV Bermatingen und dem FC Anadolu Radolfzell. Ugur Caraotcu setzt im Sechzehner zum Fallrückzieher an: Und Zack! Der Ball landet im Netz. Ich stoppe das Video und schaue mir die Szene danach sofort an. Jawohl – denke ich mir in diesem Moment – ich habe diesen herrlichen Schuss erwischt.

Video: Julian Widmann

Seit der Rückrunde der Saison 2018/19 filme ich für den SÜDKURIER Spielszenen aus Bezirks- und Landesligabegegnungen. Immer am Spielgeschehen dran sein, das ist wichtig. Ständig ein neues Video starten und nach der Szene den Stopp-Knopf drücken, lautet die Aufgabe. Ich will ja auf keinen Fall eine wichtige Aktion verpassen. Alles kein Problem, denn es macht unglaublich viel Spaß.

Ich bei der „Arbeit“: Zusammen mit unserem 16-jährigen Praktikanten filmte ich Szenen bei einem Spiel auf der Insel Reichenau. | Bild: Felix Knoll

Nach den Duellen suche ich mir dann die besten Videos aus. Zwei oder drei, in ereignisreichen Partien auch mal sechs bis sieben. Meine „Arbeit“ ist dann schon erledigt. Gibt defintiv schlimmeres, als beim Fußball schauen Geld zu verdienen, oder?

