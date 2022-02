Ukraine-Krieg vor 2 Stunden

Was ist diese Freundschaft wert? Das Schröder-Putin-Problem der SPD

Wachsende Kritik an Altkanzler Schröder: Sein guter Draht zu Putin

und lukrative Geschäfte in Russland sorgen in der SPD für Unruhe. Doch nicht nur er brachte die Partei in die Nähe des Despoten.