Wer folgt auf Angela Merkel? Das Rennen um das Kanzleramt war selten so spannend wie in diesem Jahr. Rund 60,4 Millionen Deutsche haben es mit ihrer Stimme in der Hand. Wir fassen den historischen Tag für Sie in Bildern zusammen.

Bild: Rolf Vennenbernd

Ein Sieger der Wahl steht bereits fest: Noch nie haben so viele Bürger per Post abgestimmt. Bei den Briefwählern im Südwesten gibt es Rekordzahlen. Wohl auch durch die Corona-Bedingungen haben sich viele für diesen Weg der Stimmabgabe entschieden – übrigens auch Kanzlerin Angela Merkel.

Bild: FEDERICO GAMBARINI

CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet sorgt bereits vor Ende der Auszählung für Schlagzeilen. Er hat bei der Stimmabgabe seinen Stimmzettel falsch gefaltet. Als er den Zettel in einem Wahllokal in Aachen in die Urne warf, konnten Umstehende sehen, was er angekreuzt hatte. Was ihm bekannt gewesen sein dürfte: Wegen des Wahlgeheimnisses ist es nicht erlaubt, seinen Stimmzettel offen einzuwerfen.

Bild: Kay Nietfeld

Sie ging in Potsdam an die Urne: Annalena Baerbock, Kanzlerkandidatin und Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, bei der Stimmabgabe neben ihrem Ehemann Daniel Holefleisch.

Bild: Michael Kappeler

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz gibt in der Max Dortu Schule in Potsdam seine Stimme ab. Wird er der neue Kanzler? In den letzten Meinungsumfragen zur Bundestagswahl lag die SPD leicht vor der Union.

Bild: KAI PFAFFENBACH

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gibt seine Stimme zur Bundestagswahl in der Erich-Kästner-Grundschule in Berlin ab. „Jede Stimme zählt – Ihre Stimme zählt. Daher bitte ich Sie: Gehen Sie heute zur Wahl!“, so die Botschaft des Staatsoberhauptes.

Bild: Felix Kästle

Harmonische Runde in Laiz bei Sigmaringen: Winfried Kretschmann, Ministerpräsident von Baden-Württemberg, steht mit seiner Ehefrau Gerlinde und Sohn Johannes Kretschmann (Bündnis 90/ Die Grünen), der für die Bundestagswahl kandidiert, auf dem Rathausplatz für ein Familienfoto zusammen.

Bild: DANIEL KARMANN

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) – hier mit seiner Frau Karin – gibt in der Theodor Billroth Schule in Nürnberg seine Stimme ab. Im Kampf um die Kanzlerkandidatur der Union war er Laschet unterlegen und konnte sich seither Seitenhiebe gegen den CDU-Chef nicht verkneifen.

Bild: Julian Stratenschulte

Vorbereitungen für einen aufregenden Abend in Berlin: Polizisten stehen an Drängelgittern, die vor einer Veranstaltungshalle stehen, in der die Wahlparty der AFD zur Bundestagswahl stattfindet. Zahlreiche Polizisten schützen die Party.

Bild: Rolf Vennenbernd

Wahlhelferinnen und Wahlhelfer warten in Köln auf den Beginn der Auszählung der Briefwahl zur Bundestagswahl in der Messehalle 6. Der logistische Aufwand einer Wahl ist enorm und nur mit vielen Freiwilligen zu stemmen.

Bild: Michael Kappeler

Bundeskanzlerin Angela Merkel kommt vor dem Konrad-Adenauer-Haus zur Wahlparty der Union an. Nach 16 Jahren an der Spitze des Staates trat sie nicht mehr zur Wahl an. Bis ihre Nachfolge im Kanzleramt feststeht, könnten aber noch etliche Wochen ins Land gehen.