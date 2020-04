Das sagt die Zahl : So viele Menschen waren mit Sars-CoV-2 infiziert oder an Covid-19 erkrankt, gelten mittlerweile aber wieder als gesund. Das sagt die Zahl nicht : Wie viele Menschen wirklich wieder gesund sind. Zum einen gibt es im Gegensatz zu den Infizierten und Erkrankten keine Meldepflicht für Genesene. Die Zahl wird geschätzt, beim Robert-Koch-Institut etwa gehen die Wissenschaftler davon aus, dass Menschen ohne schwere Symptome, die nicht ins Krankenhaus mussten, nach 14 Tagen wieder genesen sind. Viele Landkreise verfahren ähnlich. Zum anderen umfasst die Zahl der Genesenen nicht die Fälle, die gar nicht offiziell getestet wurden. Die tatsächliche Zahl dürfte also deutlich höher liegen.

Das sagt die Zahl : Es sind mehr Menschen mit dem Virus infiziert, als in der offiziellen Statistik vermerkt. Das sagt die Zahl nicht : Wie hoch sie eigentlich ist. Die Dunkelziffer trägt ihren Namen nicht zu unrecht, sie liegt im Verborgenen. Die Experten sind sich selbst nicht einig. Manche gehen davon aus, dass es doppelt so viele Infizierte gibt wie bestätigte Fälle, andere schätzen die Zahl noch viel höher ein. Letztlich ist die Dunkelziffer ein Mix aus Erfahrung, mathematischer Schätzung und Bauchgefühl.

: So viele Menschen sind im Zusammenhang mit einer Sars-CoV-2-Infektion gestorben.: Ob die Menschen wirklich wegen der Infektion gestorben sind. Der Wert umfasst sowohl Menschen, die an Corona gestorben sind als auch Menschen, die mit Corona gestorben sind.Soll heißen: Personen, bei denen sich nicht abschließend nachweisen lässt, was die Todesursache war, gelten als Corona-Todesfall, wenn sie infiziert waren.

Reproduktionszahl

Das sagt die Zahl: Wie viele Menschen eine infizierte Person im Schnitt mit Sars-CoV-2 ansteckt.



Das sagt die Zahl nicht: Dass die Pandemie überstanden ist, wenn die Reproduktionszahl fällt. Ein Wert von eins besagt, dass sich die Infektion konstant ausbreitet, bei einem Wert unter eins geht die Ausbreitung zurück. Soll heißen: Nicht mehr jede infizierte Person steckt eine weitere an.



Dies war in Deutschland schon der Fall, Ende März lag die Reproduktionszahl unter eins, danach stieg sie wieder leicht an. Laut RKI hängt das mit vermehrten Ansteckungen alter Menschen zusammen, etwa in Pflegeeinrichtungen. Außerdem sorgen erhöhte Testkapazitäten dafür, dass mehr Infektionen entdeckt werden.