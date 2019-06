Seinen gezwirbelten Schnurrbart trägt Ingo Lenßen noch heute. Und überhaupt scheint sich der berühmteste deutsche Fernsehanwalt kaum verändert zu haben. Die meisten kennen ihn aus der Sat1 Vorabendsendung „Lenßen und Partner“. Gemeinsam mit Privatdetektiven löste er spektakuläre Kriminalfälle. Die Jagd nach dem echten Täter erreichte schnell Kultstatus. Bis die Sendung im Jahr 2009 plötzlich eingestellt wurde.

Es war „eine strategische Senderentscheidung“

An Ingo Lenßen lag das nicht. „Es war eine strategische Senderentscheidung“, erklärt er. Zu den genaueren Umständen darf sich Lenßen nicht äußern. Nur so viel: „Ich bin nie von der Fernsehbildfläche verschwunden.“ Seit 2015 gibt er bei „Lenßen live – Die Recht-Sprech-Stunde“ Telefonanrufern juristische Ratschläge. Am Mittwoch, 22.05 Uhr, startet die Sendung auf dem Spartensender Sat1-Gold, in ihre siebte Staffel. Dann hat Lenßen wieder Narrenfreiheit. „Ich kann da alles machen. Der Sender lässt mir eine lange Leine, solange ich nicht meine Hosen runterlasse“, erklärt Lenßen und lacht.

Auch im echten Leben ist Lenßen ein Strafverteidiger

Dass der Mann mit dem Bart á la Horst Lichter auch im echten Leben als Strafverteidiger und Testamentsvollstrecker arbeitet, wissen die meisten nicht. Seine Kanzlei liegt zwischen Bodman-Ludwigshafen und Espasingen. Etwas versteckt, direkt an der B34. „Anwalt zu sein, das ist meine Berufung. Ich wollte das schon als Kind machen und habe mir diesen Berufstraum erfüllt“, sagt Lenßen.

Ingo Lenßen ist ein berühmter Strafverteidiger. | Bild: Katrin Zeidler

Aufgrund seiner Popularität suchen viele Menschen seine juristische Unterstützung. Das liegt auch an seinem unverkennbaren Markenzeichen: Dem Schnurrbart. 2004 wurde Lenßen vom Verband Deutscher Bartclubs zum Bartträger des Jahres gewählt und ist Ehrenmitglied des Bart- und Kulturclubs Belle Moustache in Leinfelden-Echterdingen.

Ingo Lenßens Schnurrbart ist bis heute sein Markenzeichen. | Bild: Ursula Düren

Jeden Mandanten vertreten, kommt für den Juristen aber trotzdem nicht in Frage. Er selektiert. „Ich suche mir die Fälle aus, die mich interessieren. Und dann setze ich mich mit voller Kraft für meine Mandanten ein.“ Diesen Luxus kann er sich heute erlauben.

Profisportler war sein Traum

Menschen an die Hand nehmen und Probleme lösen, liegt Lenßen im Blut. Er war Klassensprecher und führte als Kapitän seine Mannschaft im Eishockey. Lenßen spielte bei den Krefelder Pinguinen und strebte sogar eine Karriere als Profi auf den Kufen an. Er stand als Jugendlicher im erweiterten Kader der Nationalmannschaft.

Knieverletzung verbaut Zukunftspläne

Eine Verletzung am Knie machte Lenßen einen Strich durch die sportliche Karriere. „Ich wäre zwar gern Spitzensportler geworden, aber vielleicht war das Schicksal und es sollte so kommen. Heute bin ich Jurist, Schauspieler, Moderator, Autor und Unternehmer.“

Und das ziemlich erfolgreich: 2016 gründete er mit der Mediengruppe von ProsiebenSat1 die Internetseite advopedia.de. Seit kurzem gehört Lenßen das Forum gänzlich und betreibt die Seite mit Partnern aus der Region. Egal ob es um Grenzabstände bei Gärten geht oder was man tun kann, wenn der Nachbar raucht – ein Team von Autoren gibt rechtliche Tipps für den Alltag.

Zum ersten Mal als Richter tätig

Dem Sport hat Ingo Lenßen trotz seiner schweren Verletzung nie den Rücken gekehrt. Seit kurzem ist er Mitglied im Schiedsgericht der Deutschen Eishockey Liga. „Da bin ich dann zum ersten Mal als eine Art Richter tätig und entscheide über Strafen bei Spielern“, verrät Lenßen mit einem verschmitzten Lächeln.

Sohn will Golfprofi werden

Und noch eine Sportart hat es ihm angetan: Golf. Mit seiner Ehefrau und seinem Sohn bereist Ingo Lenßen seit vielen Jahren die schönsten Golfplätze der Welt. Sein Sohn Bosse strebt sogar, nachdem er sein Abitur an der Schule Schloss Salem vergangenes Jahr absolvierte, eine Profikarriere an. Derzeit spielt er an einem bekannten College in den USA erfolgreich Golf, will den Sprung an eine Universität in Übersee schaffen. Vielleicht erfüllt Bosse Lenßen irgendwann den sportlichen Traum seines Vaters.