Meinung vor 4 Stunden

Solange sich die Klimaschutzbewegung von Profiteuren und Blendern nicht freimacht, ist sie nicht wirklich glaubwürdig

Ein breites Bündnis ruft für diese Woche zum großen Klimastreik in vielen deutschen Städten auf. Merkwürdig, wer dabei so alles mitmischt. Die Trittbrettfahrer sterben eben nicht aus. Sogar ein großer Busflottenbetreiber macht jetzt in Klimaschutz.