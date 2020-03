36 Fälle vermeldete das Landratsamt Konstanz am Montag für den ganzen Kreis Konstanz. Im Bodenseekreis waren es 35, im Landkreis Waldshut gar nur acht. Klingt nach wenig, sollte uns aber nicht dazu verleiten, die Gefahr zu unterschätzen.

Überblick Coronavirus versetzt Deutschland in den Krisenmodus: Das sind die aktuellen Entwicklungen Das könnte Sie auch interessieren

Zum einen wissen wir nicht, wie viele ungetestete Positiv-Fälle unterwegs sind, zum anderen können wir uns die rasende Ausbreitung des Virus nur schwer vorstellen. Das Problem heißt exponentielles Wachstum.

So breitet sich das Virus aus

Die Ausbreitung des Corona-Virus verläuft nicht linear, sondern sprunghaft, wenn wir nicht alles tun, um es einzudämmen. Klarer wird das mit einem stark vereinfachten Modell. Die Grafik stellt eine Stadt mit 1.000 Einwohnern dar, jeder Kreis ist eine Person. Die rot eingefärbte Person ist infiziert.

Die infizierte Person hat nur milde Symptome, sie geht ganz normal dem Alltag nach. Wir gehen in unserem Modell davon aus, dass sie drei Mitmenschen ansteckt. Einen Tag später sind vier Personen infiziert.

In unserem Modell stecken diese Personen am nächsten Tag wiederum jeweils drei Menschen an.

Am vierten Tag sind schon 40 von 1.000 Einwohnern infiziert. Das ist immer noch überschaubar, sollte man meinen. Aber: In unseren Modell geben auch diese Personen das Virus ungerührt weiter, weil sie ihre sozialen Aktivitäten nicht einschränken.

Am fünften Tag haben wir 121 Infizierte.

Am sechsten sind es schon 364 Infizierte ...

... und am siebten Tag ist schließlich die ganze Stadt krank.

Die Zahl der Infizierten wächst rasant

Das ist natürlich ein extrem vereinfachtes Modell und nicht direkt auf die Realität übertragbar. Ein Blick auf die Zahlen zeigt aber schon jetzt einen steilen Anstieg der Infizierten in Deutschland.

Anzahl der bestätigten Fälle in Deutschland, Stand: 16.3.20

Insofern ist Achtsamkeit das Gebot der Stunde, um die Kurve schnellstmöglich abzuflachen. Das geht nur, wenn sich das Virus nicht weiter von Mensch zu Mensch überträgt.