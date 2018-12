Bild: Britta Pedersen

Er will sich erst entscheiden, wenn er sich mit seinen Parteifreunden im Kreisverband abgestimmt hat: Armin Schuster, Bundestagsabgeordneter aus Lörrach.

Bild: Fricker, Ulrich

„Ich werde mich für Friedrich Merz entscheiden“, sagt Guido Wolf, Justizminister in Baden-Württemberg und Abgeordneter für den Wahlkreis Tuttlingen-Donaueschingen.

Bild: jörg peter rau

Spricht sich für Annegret Kramp-Karrenbauer aus: Andreas Jung, Bundestagsabgeordneter im Wahlkreis Konstanz, Fraktionsvize und Vorsitzender der Landesgruppe.

Bild: Hanser, Oliver

Entweder Merz oder Kramp-Karrenbauer, „aktuell mit einem Vorteil für AKK“: Fabio Crivellari, CDU-Stadtverband Konstanz, hat sich noch nicht endgültig entschieden.

Bild: Thomas Gröpper

Möchte sich vor der Wahl nicht äußern, sondern sich erst in Hamburg ein Bild machen: Cornelia Bambini-Adam aus Radolfzell, Delegierte des CDU-Kreisverbandes Konstanz.

Bild: Pressefoto Thorsten Frei

Jens Spahn oder Friedrich Merz: Thorsten Frei, Bundestagsabgeordneter aus Donaueschingen, schwankt zwischen diesen beiden. Er möchte erst die Reden abwarten.

Bild: Archiv

„Nach reiflicher Überlegung werde ich Friedrich Merz meine Stimme geben“, sagt Karl Rombach, Landtagsabgeordneter und Delegierter aus Schonach im Schwarzwald.

Bild: Sprich, Roland

Wählt Friedrich Merz, denn „er ist wirtschaftlich kompetent und hat eine klare Linie“: Marianne Schiller, stellvertretende Vorsitzende Kreisverband Schwarzwald-Baar.

Bild: Picasa

Will sich erst entscheiden, wenn sie die Reden aller drei Bewerber in Hamburg gehört hat: Tanja Hall, CDU-Kreisgeschäftsführerin in Waldshut-Tiengen.

Bild: Tobias Koch

Nennt keinen Namen, will aber den Kandidaten wählen, der die beste Perspektive für die Erneuerung der CDU bietet: Felix Schreiner, Bundestagsabgeordneter aus Waldshut.

„Ich habe mich noch nicht festgelegt“: Claudia Villinger, CDU-Kreisgeschäftsführerin im Kreisverband Waldshut, reist ebenfalls als Delegierte nach Hamburg.

Hält seine Entscheidung ebenfalls noch offen: Philipp Studinger, Vorsitzender der CDU Waldshut und Leiter des Wahlkreisbüros von Felix Schreiner.

Bild: Mohssen Assanimoghaddam

„Ich werde Friedrich Merz unterstützen“, so die klare Ankündigung von Thomas Bareiß, Bundestagsabgeordneter Zollernalb-Sigmaringen und Wirtschaftsstaatssekretär.

Bild: CDU

„Noch keine abschließende Entscheidung getroffen“: Lothar Riebsamen, Bundestagsabgeordneter im Bodenseekreis und Delegierter des Kreisverbandes Sigmaringen.

Bild: Andreas Strobel

Unterstützte Friedrich Merz von Anfang an – „und dabei bleibt es“: Volker Mayer-Lay, Rechtsanwalt in Überlingen und Vorsitzender des CDU-Kreisverbands Bodensee.

Bild: Tesche, Sabine

Kramp-Karrenbauer oder Merz: Europa-Politiker Andreas Schwab, CDU-Bezirksvorsitzender in Südbaden, macht seine Entscheidung vom Auftritt in Hamburg abhängig.

Bild: Peter Rosa

„Zu 100 Prozent wähle ich Frau Kramp-Karrenbauer, denn sie kommt von unten, nicht von oben“: Gabriele Schmidt, frühere Bundestagsabgeordnete aus Ühlingen.