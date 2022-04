Der Süßwarenkonzern Ferrero hat seinen Rückruf für bestimmte Kinder-Produkte in Deutschland wegen Verdachts auf Salmonellen ausgeweitet. Der Rückruf gelte auch für bestimmte Chargen der Kinder Überraschungs-Maxieier Schlümpfe, des Mini Eggs Mix, des Maxi Mix Plüsch und des Überraschungs-4er-Packs, teilte das Portal Lebensmittelwarnung am Mittwoch mit.

Obwohl keines der Produkte positiv auf Salmonellen getestet worden sei, würden sie zum Schutz der Verbraucher zurückgerufen, erklärte Ferrero.

Rückrufe auch in anderen europäischen Ländern

Auch in Großbritannien und Irland weitete das Unternehmen seinen Rückruf aus. Am Dienstag hatte der italienische Ferrero-Konzern bereits bestimmte Kinder-Produkte in mehreren europäischen Ländern zurückgerufen.

Betroffen waren demnach bestimmte Chargen, die in einer Fabrik im belgischen Arlon hergestellt und in Frankreich, Belgien, Großbritannien, Deutschland, Schweden und den Niederlanden vertrieben wurden.

Vor allem Kinder betroffen

Die EU-Lebensmittelsicherheitsbehörde EFSA und die EU-Gesundheitsbehörde ECDC nahmen Untersuchungen auf. Bislang seien 105 bestätigte Salmonellenfälle sowie 29 Verdachtsfälle registriert worden.

Die meisten davon bei Kindern im Alter von unter zehn Jahren, wie die Behörden am Mittwoch mitteilten. In Deutschland sind demnach bislang vier bestätigte und drei mutmaßliche Fälle bekannt. Betroffen sind auch Großbritannien, Belgien, Frankreich, Irland, Luxemburg, die Niederlande, Norwegen und Schweden.

(AFP/dpa/SK)