Die Corona-Pandemie bestimmt derzeit alles. Bedrückende Bilder aus italienischen Krankenhäusern und Bilder von Massengräbern lenken unsere Aufmerksamkeit völlig auf diese heimtückische Atemwegserkrankung, die jeden Tag neue Opfer fordert.

Und dennoch gibt es viele Menschen, die schwer erkrankt sind, aber nicht an Corona. Vor allem Krebskranke und Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind derzeit doppelt getroffen. Auch Asthma-Patienten machen sich Sorgen. Zum einen wegen ihrer schweren Grunderkrankung und zum zweiten durch das höhere Risiko, das ihnen durch Corona droht.

Angst vor dem Klinik-Besuch

Viele Menschen mit Herz-Kreislauf-Problemen trauen sich selbst bei Herzinfarkten oder Schlaganfällen nicht in die Klinik, weil sie eine Infektion befürchten. Und die Deutsche Krebsgesellschaft warnt bereits vor einer „Bugwelle“ neuer Krebs-Erkrankungen, die wegen verschobener Früherkennungsuntersuchungen erst später entdeckt und damit schlechter therapierbar werden. Noch eine weitere, bittere Seite von Corona.

Jan Harder, Prof., Leiter des Krebszentrums Hegau-Bodensee. | Bild: Kultur & Tourismus Singen

Doch wie geht es Schwerkranken in der Region, und wie werden sie versorgt? Jan Harder ist Leiter des Krebszentrums Hegau-Bodensee in Singen. Er betont: „Bei Krebskranken geht die Therapie unverändert weiter.“ Man habe zwei getrennte Linien im Krankenhaus, eine für Corona-Patienten und die andere für andere Erkrankte. Zu Corona meint er nur: „Das Virus ist deutlich gefährlicher als eine Grippe. Wir haben schon Respekt vor dem Viech.“

Chemos gehen aufs Immunsystem

Auch er befürchtet „Kollateralschäden“, wenn etwa Darmspiegelungen oder Gebärmutterkrebs-Früherkennungen verschoben werden müssen. „Das ist eine Welle, die sich jetzt aufbaut“, sagt er. Notwendige Operationen, Chemotherapien und Bestrahlungen würden derzeit ganz normal durchgeführt. Bei unterstützenden Chemotherapien schaue man aber noch genauer hin, ob sie wirklich notwendig seien, denn sie belasteten das Immunsystem und brächten nicht allen Patienten einen Nutzen.

Nicht alle Krebskranken haben ein höheres Risiko für einen komplizierten Corona-Verlauf. Brustkrebs- und Prostatakrebs-Erkrankte, die keine Chemo bekommen, könnten aufatmen. Sehr aufpassen müssten dagegen Menschen mit Leukämien, da diese Krebsart das Immunsystem beeinträchtigt, ebenso Stammzellen-Transplantierte, Menschen unter Immuntherapie und natürlich Lungenkrebs-Patienten, erklärt Jan Harder.

Mitten in der Krise vom Krebs getroffen

Mitten in der Corona-Krise wurde die 49-jährige Susanne Brügel vom Krebs getroffen. Nach der Rückkehr von einer Reise nach Myanmar mit ihrer Schwester Annabel bekam sie eine niederschmetternde Diagnose: Bauchspeicheldrüsenkrebs. Ihr Krebs ist derzeit nicht operabel, da der Tumor unglücklicherweise auch zwei Arterien einschließt und recht groß ist. Er hat in die Leber gestreut. Nun wird versucht, ihn mit Chemo zu verkleinern.

Da war noch alles gut. Susanne Brügel und ihre Schwester Annabel im Urlaub. | Bild: (privat)

Brügel, die eigentlich bei Frankfurt lebt, liebt schöne Stoffe und von daher auch das Reisen. Die Textilingenieurin wohnt derzeit auf der Bodensee-Halbinsel Höri. Trotz des Diagnoseschocks ist sie dankbar, dass man sich im Hegau-Bodensee-Klinikum so sehr um sie kümmert: „Es kämpfen so viele Menschen um mein Leben. Ich sehe, wie Menschen in anderen Ländern einfach sterben. Bei mir investiert man so viel, in anderen Ländern rafft Corona die Menschen einfach dahin“, sagt sie traurig.

Die Schwestern im Singener Krankenhaus gaben ihr Bestes, erzählt sie, brachten Aromaöle, um ihr und ihrer Zimmerkollegin etwas Wohlbefinden zu verschaffen. Zuwendung eben. Brügel ist dankbar für das oft gescholtene deutsche Gesundheitssystem: Bei einem Corona-Fall „würden sie uns in anderen Ländern gar nicht erst an die Beatmung anschließen“, spotteten die beiden Patientinnen. Galgenhumor nennt man das.

Gesunde reagieren beschämt

Die Nebenwirkungen der Chemo seien unangenehm, manche Untersuchungen auch, aber all das sei „nicht so tragisch“, sagt Susanne Brügel fast abgeklärt. Aber ihre Schmerzen sind heftig. Ihre Schwester Bettina Hotz, die sich neben weiteren Familienmitgliedern um sie kümmert, wurde von einer anderen Kundin in der Apotheke gefragt, wofür sie denn das Morphium und die Schmerzpflaster benötige. Als sie sagte, dass die Medikamente für ihre krebskranke Schwester bestimmt seien, antwortete die Neugierige beschämt: „Und mein größtes Problem ist der Friseurtermin.“ Krebs kann Demut lehren.

Hat sie Angst vor Corona? „Was das betrifft, fühle ich mich total sicher. An Corona habe ich keinen Gedanken verschwendet“, sagt Susanne Brügel. Ihre Familie fährt sie zu den Therapien nach Singen. Am Krankenhaus gibt es getrennte Eingänge für Beschäftigte und Patienten, Besuche sind derzeit ohnehin verboten. In einem Zelt wird gefragt, was den Gast herführt. Und dann wachen noch Sicherheitsheitsleute darüber, dass auch wirklich niemand das Krankenhaus unerlaubt betritt.

Und wenn Corona sie doch trifft? Dann ist es halt so, sagt sie. Man hört das Achselzucken fast durch den Telefonhörer. „Die Situation ist derzeit für alle schwer. Ich finde es schade für alle Menschen, für die Kinder.“ Alle seien eingeschränkt. Wobei man es am Bodensee noch gut habe, hier könne man die schöne Umgebung genießen.

Sie träumt von einer Schiffsreise

Corona erinnere die Menschen an ihre Sterblichkeit und mache deshalb vielen solche Angst, vermutet sie. Bei vielen Menschen lägen die Nerven blank. „Das merkt man daran, wie energisch die Leute auf die Abstandsregeln pochen“, sagt sie. Und dann gebe es auch rücksichtslose Menschen. „Ich habe ein Ehepaar mit Kind im Krankenhaus gesehen, die haben geniest und gehustet, ohne Rücksicht auf die anderen Patienten zu nehmen.“ So etwas sei unverantwortlich.

Christa Hasenbrink, Landesvorsitzende der Frauenselbsthilfe nach Krebs. Hier finden betroffene Frauen Unterstützung. | Bild: Bettina Baum, FSH Baden-Württemberg

Ihre Zukunft kann Susanne Brügel derzeit nicht langfristig planen. Im Moment laufen ihre Chemos, danach zeigt ein MRT, ob die Behandlungen angeschlagen haben. Gern hätte sie nach der Diagnose noch eine Schiffsreise gemacht. Der Mai wäre dafür passend gewesen. Ein Stück mehr „lebenswertes Leben“, wie es ihr Arzt Jan Harder nannte, auf das sie sich freut und das sie so nötig hätte. Dieser Traum muss nun warten wie bei allen anderen Menschen auch. Mal sehen.