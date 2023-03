Die Ermittler beschlagnahmten die in Deutschland ansässigen Server der Plattform „ChipMixer“ und Bitcoins im Wert von rund 44 Millionen Euro, wie das Bundeskriminalamt und die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main am Mittwoch mitteilten.

Die Betreiber des Diensts sollen gewerbsmäßige Geldwäsche und eine kriminelle Handelsplattform im Internet betrieben haben. (AFP)