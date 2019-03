von SK

Der argentinische Ex-Fußballstar Diego Maradona will offenbar die Vaterschaft für drei weitere Kinder anerkennen. Sein Anwalt Matías Morla sagte am Freitag dem Fernsehsender Canal Trece, er stehe in Kontakt mit drei Kindern, die Maradona in Kuba habe. Bislang habe der 58-Jährige die Vaterschaft noch nicht offiziell anerkannt, er werde jedoch „die Verantwortung übernehmen“.

Diego Maradona beim Spiel Argentinien - England 1986 in Mexiko. | Bild: Staff (AFP)

Dem Anwalt zufolge stammen die Kinder von zwei Müttern. Mit der Anerkennung der Vaterschaft würde Maradonas offizielle Kinderschar auf acht anwachsen. Maradonas erwachsene Tochter Giannina reagierte auf die Ankündigung mit einem ironischen Kommentar auf Instagram: „Es fehlen nur noch drei für eine Mannschaft von elf. Na los, das schaffst du!“ Maradona hatte sich zwischen 2000 und 2005 mehrfach in Kuba aufgehalten, um seine Kokainsucht zu behandeln. (AFP)