Neuer Stil oder nur von der Baseball-Mütze plattgedrückter Schopf? US-Präsident Donald Trump hat am Sonntag bei einem Besuch einer Kirche im Bundesstaat Virginia mit ungewohnter Frisur die Blicke auf sich gezogen. Trump nahm in Vienna an einem Gottesdienst für die Opfer des Amoklaufs in Virginia Beach teil. Seine markante Vordach-Tolle war verschwunden, stattdessen trug Trump die goldblonde Pracht nach hinten gekämmt.

Aber die Aufregung legte sich so schnell, wie Haare unter einer Mütze: Schon Stunden später erschien der Präsident wieder mit gewohntem Look und auch bei seiner Ankunft zu seinem Staatsbesuch in London am Montag saß die Frisur wieder perfekt.

Über Trumps Haare gab es in der Vergangenheit schon viel Gerede, auch er selbst hat sich schon dazu geäußert – in gewohnter Manier: „Das ist eines der großartigen Dinge, die ich habe“, hatte er vor rund einem Jahr vor Anhängern geprahlt.

„Alle haben immer gesagt, mein Haar sei unecht, es sei nicht mein Haar, ich würde eine Perücke tragen“, sagte der blonde Präsident und hatte auf den Halt seiner Frisur bei ungünstigen Witterungsverhältnissen verwiesen: „Ich war Regengüssen ausgesetzt, Wind mit 100 Kilometern pro Stunde“. Nicht zu vergessen der häufige und starke politische Gegenwind. (AFP)