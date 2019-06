London – Donald Trump genoss sichtlich den Prunk und Pomp, als er langsam durch die Reihen der Gardesoldaten in ihren typisch roten Uniformen und den Bärenfellmützen auf dem Kopf schritt. 82 Salutschüsse hallten vom nahen Green Park in den Garten des Buckingham-Palasts, 41 zu Ehren seines Erscheinens, 41 feierten die Krönung von Königin Elizabeth II., die sich am Sonntag zum 66. Mal jährte.

Während sich der US-Präsident also Zeit ließ und an der Seite von Prinz Charles mit einigen der Militärangehörigen plauderte, stand die Queen neben First Lady Melania auf der Veranda des Palasts und verfolgte das Spektakel. Zuvor hatte sie das Präsidentenpaar offiziell zum Auftakt des dreitägigen Staatsbesuchs empfangen.

Für die Monarchin ist das Prozedere Routine, zwölf der letzten 13 US-Präsidenten hat die 93-Jährige im Laufe ihrer Regentschaft getroffen. Im britischen Volk wird die Visite dagegen zutiefst kontrovers diskutiert. Es handelt sich immerhin um die höchste Ehre im Königreich – um eine seltene dazu. Nach George W. Bush und Barack Obama ist Trump erst der dritte US-Präsident, der zum Staatsbesuch geladen wurde. Mehr als das, was die Königsfamilie auf Geheiß der Regierung bei solchen Empfängen aufzuwarten hat, geht nicht. Die Royals sind, wenn man so will, die weltweit führenden Meister der Inszenierung. Und nun kommt ausgerechnet jener Mann, der hoch umstritten auf der Insel ist, aber bekanntermaßen das Zeremonielle liebt wie kaum ein anderer, in diesen Genuss.

Die Pracht, der goldene Glanz soll auf den Republikaner abfärben, der auf schöne Bilder fürs heimische Publikum in den USA hofft, wo die Königsfamilie große Popularität genießt. Es ist zudem kein Geheimnis, dass der US-Präsident persönlich die Queen bewundert, die auf dem Thron sitzt seit er ein kleiner Junge war.

Anders aber als üblich bei Staatsbesuchen fuhr der US-Präsident nicht an der Seite der Königin in der vergoldeten Kutsche mit prächtigem Tamtam durch London, sondern landete mit dem Hubschrauber auf dem perfekt getrimmten Rasen des Palastgartens. Zu groß war offenbar die Sorge, dass Proteste das Präsidentenpaar irritieren könnten. Die werden für heute erwartet und könnten durch Trump selbst weiter angeheizt worden sein.

Noch bevor die Air Force One britischen Boden berührte, sorgte er bereits für Ärger. Aus der Maschine heraus attackierte Trump via Twitter Londons Bürgermeister Sadiq Khan, den er als „Komplettversager“ bezeichnete. Khan habe „furchtbar schlechte Arbeit“ geleistet und erinnere ihn an „unseren sehr dummen und törichten Bürgermeister von New York de Blasio, der auch einen furchtbaren Job abgeliefert hat“ – nur dass Khan halb so groß sei. Khan hatte die Sprache Trumps mit der von „Faschisten des 20. Jahrhunderts“ verglichen.

Dabei ist es beileibe nicht nur Khan, der die Visite im Vorfeld kritisierte. So boykottierte etwa der Oppositionschef der Labour-Partei, Jeremy Corbyn, das Staatsbankett, das am Montagabend zu Ehren des präsidialen Besuchs abgehalten wurde. Eine Ansprache vor dem Parlament, die bei Staatsbesuchen oft Teil des Programms ist, hat der Unterhaussprecher John Bercow unterbunden. Und die in den USA geborene Herzogin Meghan ließ sich mit Verweis auf ihr ein Monat altes Baby entschuldigen.

Tausende Menschen wollen am heutigen Dienstag aus Protest gegen die Politik Trumps auf die Straße gehen.

Trump vor der Abreise ohne Tolle unterwegs

Neue Frisur: Neuer Stil oder nur von der Baseball-Mütze plattgedrückter Schopf? US-Präsident Donald Trump hat am Sonntag bei einem Besuch einer Kirche im Bundesstaat Virginia mit ungewohnter Frisur die Blicke auf sich gezogen. Trump nahm in Vienna an einem Gottesdienst für die Opfer des Amoklaufs in Virginia Beach teil. Seine markante Vordach-Tolle war verschwunden, stattdessen trug Trump die goldblonde Pracht nach hinten gekämmt. Aber die Aufregung legte sich so schnell, wie Haare unter einer Mütze: Schon Stunden später erschien der Präsident wieder mit gewohntem Look und auch bei seiner Ankunft zu seinem Staatsbesuch in London saß die Frisur wieder perfekt.

Über Trumps Haare gab es in der Vergangenheit schon viel Gerede, auch er selbst hat sich schon dazu geäußert – in gewohnter Manier: „Das ist eines der großartigen Dinge, die ich habe“, hatte er vor rund einem Jahr vor Anhängern geprahlt.

Unerwünschter Gast: In einer Petition sprachen sich Millionen Briten gegen Trumps Visite aus – erfolglos. Der Staatsbesuch hätte schon früher stattfinden sollen. Die britische Premierministerin Theresa May überbrachte die Einladung dazu schon kurz nach Trumps Amtsantritt 2017. Damals schien die Welt noch in Ordnung, doch Trump hat die Briten in den vergangenen Jahren mehrfach vor den Kopf gestoßen. Das tut er auch diesmal. Kurz vor seinem Besuch mischte sich Trump über zwei Interviews in britischen Zeitungen in die Brexit-Debatte ein und kritisierte Premierministerin Theresa May – ein diplomatisches No Go. (AFP/dpa)