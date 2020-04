90er-Quiz

Das Fernsehprogramm der 90er Jahre war voller Werbespots mit eingängigen Slogans, von denen uns viele heute noch Gedächtnis geblieben sind. Erinnern Sie sich? Dann können Sie sicher auch unser Quiz dazu beantworten, oder?

Quiz Werbespots der 90er-Jahre: Wie gut können Sie sich noch daran erinnern?

Alemannisch-Quiz

Manchmal verrät schon die Aussprache eines Vokals, woher eine Person stammt. Denn Deutsch ist nicht gleich Deutsch. Im ganzen Land werden unzählige Dialekte gesprochen, jedes Dorf bringt wieder seine ganz eigene Färbung mit. Doch wie gut kennen Sie die Wurzeln der Dialekte in der Region?

Sprache Du bist, was du sprichst: Alemannisch-Quiz zu den Dialekten in der Region

Frühlings-Quiz

Es wird grüner, die Vögel zwitschern und bald summen wieder Bienen über blumenbunte Wiesen: der Frühling ist da. Sind Sie ein Frühlingskenner? Testen Sie Ihr Wissen in unserem Quiz!

Friedrichshafen Großes Quiz rund um den Frühling

Schweiz-Quiz

Testen Sie Ihr Wissen über die Schweiz mit diesem Quiz von Rätselerfinder Gunter Maier: Wie gut kennen Sie unser Nachbarland? Ein Bilderrätsel über die Schweiz mit rund 50 Fragen führt, wenn alle Fragen richtig beantwortet werden, zu sechs Begriffen, die für das kleine Land charakteristisch sind. Wenn Sie diese richtig zusammengetragen haben, können Sie sich als echter Schweiz-Kenner bezeichnen. Viel Spaß beim Raten!

Panorama Wie gut kennen Sie die Schweiz? Finden Sie es heraus in unserem Bilderrätsel

Autofahrer-Quiz

Des Deutschen liebstes Kind: das Auto. Doch wie stellen sich die Deutschen die Person hinter dem Steuer vor? Eine Studie hat genau das untersucht, mit dem Ergebnis, dass das Image der Marke auf den Fahrer abfärbt. Jetzt sind Sie an der Reihe: Wissen Sie, welche Eigenschaften welchen Fahrern bestimmter Marken nachgesagt werden? Machen Sie den Test. Viel Spaß!

Europa-Quiz

Wie gut kennen Sie unseren Kontinent? 28 Jahre ist es her, dass der Vertrag über die Europäische Union in Maastricht unterzeichnet wurde. Höchste Zeit, Ihr Europawissen auf den Prüfstand zu stellen.

Quiz Wie gut kennen Sie Europa? Testen Sie Ihr Wissen im Quiz

Patente-Quiz

Sowas kann doch niemand erfinden? Doch, kann man und hat auch jemand - oder etwa nicht? Wissen Sie, was wirklich erfunden wurde und was nur eine Fälschung von uns ist? Machen Sie den Test!

Wirtschaft Quiz: Welche dieser skurrilen Ideen schaffte es wirklich zum Patent?

Das Haushalt-Quiz

Beim Putzen schwören viele auf besondere Hausmittel oder kennen ganz spezielle Tricks, damit alles glänzt. Wissen Sie, ob man mit Ketchup wirklich Töpfe reinigen kann oder ob Cola gegen verstopfte Toiletten hilft? Hier können Sie ihr Wissen testen.

Haushalt Richtig oder Falsch? Die 10 größten Mythen rund ums Putzen mit Haushaltsmitteln im Quiz

Fußball-Quiz

Sind Sie ein Fußballkenner? Dann beweisen Sie es mit den richtigen Antworten auf diese 15 Fragen. Ein Quiz für Anfänger und Fortgeschrittene!

Quiz Wie gut kennen Sie sich im Fußball aus?

Trekkie-Quiz

Zum Schluss noch ein richtig knackiges Quiz: Am 3. Juni 1969 lief die erste Folge Star Trek im amerikanischen Fernsehen. Seitdem sind unzählige weitere Serienableger, Kinofilme und Geschichten rund um Kirk und Co. hinzugekommen, und ein Ende ist nicht in Sicht. Wie gut kennen Sie die Welt rund um das Raumschiff Enterprise? Ein Quiz für echte Fans - auf Deutsch und auf Klingonisch!