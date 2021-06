Dieses Rätsel über die Schweiz mit rund 50 Fragen ist etwas für wahre Kenner und Könner! Wie gut wissen Sie über unser Nachbarland Bescheid? Hier können sie es herausfinden. Viel Spaß beim Rätseln!

Rätselerfinder Gunter Maier Gunter Maier lehrte an der Hochschule der Medien (HdM) in Stuttgart als Professor in den Bereichen Bibliotheks- und Informationsmanagement sowie Musikbibliotheken. In seinem Ruhestand beschäftigt sich der in Fellbach wohnende Musik- und Geschichtswissenschaftler am liebsten mit Musik und dem Erfinden von Rätseln. „Mir macht es einfach Spaß, zu verschiedenen Themen oder geografischen Bezügen Rätsel zu entwerfen und damit anderen Menschen Freude zu bereiten“, begründet Maier seine Leidenschaft für sein Hobby.

Sie überschwemmen dieses Land und sind der Wirtschaft ein Garant.

A Kühe

B Touristen

Lösungsbuchstabe B

Von Airolo bis Luganoreicht der Cantone italiano.

A Graubünden

B Tessin

C Wallis

Lösungsbuchstabe B

So nennen sich die Schweizer Leute von ihrem Anfang an bis heute.

A Eidgenossen

B Bergvolk

Lösungsbuchstabe A

Dies leck´re Käse Schweizer Käs-Menueist so beliebt wie das Fondue.

A Kässpätzle

B Alte Maa

C Raclette

Lösungsbuchstabe C

Er dirigierte in Genève Musik und lehrte auch Mathematik.

A Ackermann

B Ansermet

Lösungsbuchstabe B

Und findest du die Stadt nicht gleich, dann gibt es leider morgen Streich.

A Basel

B Genf

C Zürich

Lösungsbuchstabe A

Wenn “Dämmerung die Flügel spreitet“, ein Purpurlicht sich weit verbreitet.

A Gipfelschein

B Berglicht

C Alpenglühen

Lösungsbuchstabe C

Von Passagieren und Pilotenbekommt der Airport gute Noten.

A Flughafen Basel

B Flughafen Genf

C Flughafen Zürich/Kloten

Lösungsbuchstabe C

Geschätzt als Partner und Solist war der Basler Pianist.

A Bianchi

B Engel

Lösungsbuchstabe B

Dort stand ein Ritterheer im Krieg; dem Glarner Fußvolk blieb der Sieg.

A Näfels

B Chur

Lösungsbuchstabe A

Als Buchstadt – wie wir wissen sollten – hat sie schon immer viel gegolten.

A Olten

B Thusis

Lösungsbuchstabe A

Er schilderte Tells Heldentum im Chronicon helveticum.

A Tschudi

B Schiller

Lösungsbuchstabe Tschudi

Dort verschwand einst Karl der Kühne von der kriegerischen Bühne.

A Lausanne

B Bordeaux

C Nancy

Lösungsbuchstabe C

Der Kanton führt im Wappenschild auf Silbergrund ein Bärenbild.

A Graubünden

B Appenzell

C Schwyz

Lösungsbuchstabe B

Ein Ort und eine Stadt am Rheinsollen gleichen Namens sein.

A Koblenz

B Laufenburg

Lösungsbuchstabe A

Dies Zeichen sagt uns alle Zeit: Erste Hilfe ist nicht weit.

A Rotes Kreuz

B Weißes Kreuz

Lösungsbuchstabe A

Die Schweizer Stadt hat ihr Versteck in Auster und Ligusterheck´.

A Frauenfeld

B Uster

C Bern

Lösungsbuchstabe B

Zu seinen dichterischen Tatenzählt Die Geschichte vom Soldaten.

A Frisch

B Ramuz

C Hesse

Lösungsbuchstabe B

Wo Mönche sich gern hinbegeben begann des Paracelsus Leben.

A Winterthur

B Einsiedeln

C Tägerwilen

Lösungsbuchstabe B

Dort war mit großer Prominenz im Jahre´25 Konferenz.

A Davos

B Lugano

C Locarno

Lösungsbuchstabe C

Ein Pianist aus Budapest in Zürich sich sesshaft niederlässt.

A Anda

B Esterházy

C Bartok

Lösungsbuchstabe A

Dank nobler Qualitätspralinenverbreitern sich die schlanken Linien.

A Lindt

B Tobler

Lösungsbuchstabe B

Er ist der größte See im Land und zugleich ganz in Schweizer Hand.

A Vierwaldstättersee

B Bodensee

C Neuenburger See

Lösungsbuchstabe C

Berühmt ist des Pilatus Wort; in einem Schweizer Ort lebt´s fort.

A Ecce Animal

B Ecce Homo

Lösungsbuchstabe B

Der hohe Gipfel, weltbekannt, liegt auch als Schreibzeug in der Hand.

A Montblanc

B Matterhorn

Lösungsbuchstabe A

Das Kind kriegt´s von der Mutter, die Kuh gibt´s in die Butter.

A Milch

B Cappucino

Lösungsbuchstabe A

Er sorgte im TV für Komik, für Spaß mit reicher Physiognomik.

A Adam

B Marco

C Emil

Lösungsbuchstabe C

Wie heißt, mein lieber Tausendsassa, auf deutsch wohl Engiadina Bassa?

A Unterengadin

B Mittelengadin

C Oberengadin

Lösungsbuchstabe A

Der windungsreiche Fluss Plessur verbindet diesen Ort mit Chur.

A Arosa

B Plessur

C Rhein

Lösungsbuchstabe A

Er schrieb Romane und Musik und hatte pädagogisches Geschick.

A Dürrenmatt

B Frisch

C Rousseau

Lösungsbuchstabe C

Die Gabel aus der Römerzeitliegt als Passwort griffbereit.

A St. Bernardino Pass

B Gotthardpass

C Furkapass

Lösungsbuchstabe C

Dreimal hat er die Schweiz besucht und alles, was er sah, verbucht.

A Goethe

B Schiller

C Shakespeare

Lösungsbuchstabe A

Dies praktiziert die Schweiz seit Jahren, sie ist damit recht gut gefahren.

A NATO-Mitgliedschaft

B Neutralität

C EU-Mitgliedschaft

Lösungsbuchstabe B

Mit Pendel, Quarz und auch Atommessen sie der Zeiten Strom.

A Schmuck

B Geld

C Uhren

Lösungsbuchstabe C

Wie heißt das große, waldbewehrte Bergmassiv für Rechtsgelehrte?

A Alpstein

B Rigi

C Jura

Lösungsbuchstabe C

Freut euch des Lebens mal nach Noten, ein Zürcher hat´s uns angeboten.

A Rütli

B Nägeli

C Mägdli

Lösungsbuchstabe B

In den Schweizer Ostrevieren lässt sich damit gut parlieren.

A Italienisch

B Rätoromanisch

C Französisch

Lösungsbuchstabe B

In Basel hat er reformiert und dem Erasmus assistiert.

A Oekolampadius

B Luther

Lösungsbuchstabe A

Vom Aargau breitet sich dies Hausbeherrschend nach Europa aus.

A Preußen

B Bayern

C Habsburger

Lösungsbuchstabe C

In Yverdon hat er gelehrt, drum wird er dort noch heut´ verehrt.

A Pestalozzi

B Forster

C Steiner

Lösungsbuchstabe A

Mit dem Wasser von der Sihl findet sie gar bald ihr Ziel.

A Aare

B Limmat

C Rhone

Lösungsbuchstabe B

Ein schönes Schloss am Bodensee besaß Hortense de Beauharnais.

A Wartegg

B Arenenberg

C Brunnegg

Lösungsbuchstabe B

Der vord‚re Teil vom Speisefisch liegt still am See und sommerfrisch.

A Thun

B Schwert

Lösungsbuchstabe A

Damit der Heil´ge Stuhl nicht fällt, ein kleiner Trupp sich um ihn stellt.

A Genfer Wachtbataillon

B Züricher Armee

C Schweizergarde

Lösungsbuchstabe C

Der Wein heißt im Tessin il vino; was wird aus Mensch wohl im Ticino?

A madre

B Uomo

C Donna

Lösungsbuchstabe B

Im Hochland liegt sein zweifach Quell, im Niederland zerfließt er schnell.

A Inn

B Rhein

C Donau

Lösungsbuchstabe B

Die Frontpartie vom schönen Stein verbreitet kapitalen Schein.

A Genf

B Zürich

C Bern

Lösungsbuchstabe C

Als Mensch lebt er meist in der Zelle, als Berg steht er an vord´rer Stelle.

A Nonne

B Mönch

C Vikar

Lösungsbuchstabe B

In welchem Tal liegt die Stadt Sitten? Darf ich den Namen gleich erbitten?

A Aaretal

B Rhonetal

C Emmental

Lösungsbuchstabe B

So nimm dem Lobvers ein PS; dort findest du dann Schweizer Käs.

A Berg

B Alm

C Hochebene