Lichtshow statt Feuerwerk? – Umweltschützer sind für „Silvester 2.0“

Ein Glas Sekt in der Hand, gutes Essen im Bauch, Silvesterraketen am Himmel – so wünschen viele sich den Start ins neue Jahr. Andere fürchten sinnloses, gefährliches Geballer, sorgen sich um Tiere und Brandgefahr. Lässt sich da ein Kompromiss finden?