Wie bitte, diese beiden Frauen sollen sich nicht mögen? Wenn man sich aktuelle Fotos der Herzoginnen Kate und Meghan (beide 37) anschaut, scheinen die Gerüchte über die angebliche Entfremdung der Gattinnen der britischen Prinzen William und Harry nicht ansatzweise etwas mit der Realität zu tun zu haben. Beim Tennisturnier in Wimbledon sah man die Frauen gemeinsam lächeln und flüstern. Wie Freundinnen.

Man muss kein Experte für Körpersprache sein, um zu erkennen, dass man hier zwei Menschen sieht, die sich gut verstehen. Blanca Cobb, Fachfrau für Körpersprache, ist sich sicher: „Meghan und Kate haben die Anwesenheit der jeweils anderen genossen.“

Royals Es gibt mehr als William und Harry: Das sind die anderen Enkel der Queen Das könnte Sie auch interessieren

Wie sie sich im Gespräch einander zuwenden, zeige das gegenseitige Interesse. Deutlich zu sehen: Das Lächeln erreicht die Augen, das ganze Gesicht ist in Bewegung – ein sicheres Zeichen dafür, dass es ernst gemeint ist. All das spricht dafür, dass es hier keine Spannungen gibt.

Zuletzt hatte es immer wieder Gerüchte gegeben, dass das Verhältnis zwischen Kate und Meghan schwierig sei. Angebliche Beweise waren schnell zur Hand. Zum Beispiel der Umzug von Harry und Meghan von London nach Windsor.

Eine Momentaufnahme aus dem Februar 2018, aber man fragt sich sofort: Was mögen die Blicke von Prinz Harry (von links), Meghan und Kate wohl bedeuten? | Bild: Chris Jackson / PA Wire / dpa

Dort sei mehr Platz fürs Baby, hieß es offiziell; inoffiziell wurde berichtet, Meghan sei ein Sturkopf, dominant, zu streng zu ihren Angestellten. Nun, ihre Freundin Serena Williams sagt: „Sie könnte keine bessere Freundin für mich sein. Höhepunkte und Tiefpunkte, sie ist immer dabei.“

Sicher war es für Kate nicht einfach, als bis dahin am auffallendsten strahlender Stern am Royals-Himmel mit Meghan Konkurrenz zu bekommen – die gut aussieht und immer perfekt gestylt ist, die jetzt auch ein Baby hat, die vielleicht keine elitäre Ausbildung vorzuweisen hat, dafür aber Hollywood-Glamour. Die sich sozial engagiert und von der Öffentlichkeit geliebt wird.

Alle vereint: Prinz William (Mitte, von links), seine Frau Kate, Meghan und Prinz Harry im Dezember 2017 auf dem Weg zum Weihnachtsgottesdienst in Sandringham. | Bild: Joe Giddens / PA Wire / dpa

Fakt ist: Das soziale Engagement der Paare William und Kate sowie Harry und Meghan soll getrennt werden, in den sozialen Medien macht längst jeder seins. Ernsthaft ungewöhnlich ist das nicht. Selbst die Jonas Brothers machen zwar zusammen Musik, führen aber eigene Leben. Ein bisschen Abstand tut auch Brüdern und deren Familien gut.

Die Fans wollen beide

So oder so: Fans der britischen Royals mögen nicht Kate oder Meghan, sondern Kate und Meghan. Weil die eine so perfekt ist und die andere sich nicht immer an die Spielregeln hält. Allein Meghans innige Umarmung bei der Begegnung mit Beyoncé dieser Tage dürfte bei manchem Briten Schnappatmung ausgelöst haben.

Aber Kate wird froh sein, dass sie nicht nur eine Konkurrentin, sondern eine perfekte Ergänzung in der Familie hat. Daran ändert auch ein zufällig fotografierter verkniffener Gesichtsausdruck nichts.