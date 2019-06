Wenn Prinz William (36) und Ehefrau Kate (37), Herzogin von Cambridge, sich in der Öffentlichkeit zeigen – am liebsten mit den drei Kindern George (5), Charlotte (4) und Louis (1), ist die Aufregung nicht nur im Vereinigten Königreich groß.

Prinz William (mit Prinz Louis auf dem Arm), seine Frau Kate und die Kinder Prinz George und Prinzessin Charlotte (vorn). | Bild: Victoria Jones / AFP

Ähnliches erleben auch Williams Bruder Prinz Harry (34) und dessen Gattin Meghan (37), Herzogin von Sussex, seit sie ihre Liebe öffentlich gemacht haben. Das Interesse an ihrer Hochzeit 2018 und der Geburt von Sohn Archie im Mai überstieg alle Erwartungen – dabei wird keiner der drei je auch nur in die Nähe des Throns kommen, auf dem Königin Elizabeth II. sitzt.

London Ein Tag auf der Gartenparty der Queen: Zum Tee bei Ihrer Majestät Das könnte Sie auch interessieren

Dass das Interesse an den Söhnen von Thronfolger Prinz Charles (70, in zweiter Ehe verheiratet mit Camilla, Herzogin von Cornwall, 71) sowie an deren Frauen und Kindern so groß ist, ist kein Wunder.

Herzogin Camilla und Prinz Charles von Wales haben 2005 geheiratet. | Bild: Niall Carson / dpa

Schließlich werden William und George wohl irgendwann die Krone tragen, und Harry ist einfach ein interessanter Typ. Dabei wird allerdings vergessen, dass die Queen nicht nur vierfache Mutter ist, sondern auch weitere Enkel und Urenkel hat – wir stellen sie vor.

Herzogin Meghan und Prinz Harry zeigen ihren Sohn Archie. | Bild: Dominic Lipinski / AFP

Prinz Andrew

Aus der 1996 geschiedenen Ehe von Königinnensohn Prinz Andrew (59) mit Sarah „Fergie“ Ferguson (59) gingen die Töchter Beatrice (30) und Eugenie (29) hervor. Die jüngere der beiden ist inzwischen verheiratet – im Oktober 2018 gab Eugenie dem Unternehmer Jack Brooksbank (29) das Jawort, mit dem sie seit 2010 liiert ist.

Seit 1996 geschieden: Sarah Ferguson und Prinz Andrew – hier gemeinsam unterwegs im Juni 2015. | Bild: Will Oliver / dpa

Brooksbank stammt, als einer von wenigen Angeheirateten im Hause Windsor, aus einer Adelsfamilie. Seit der Hochzeit wird jede verdächtige Rundung von Eugenie aufmerksam beobachtet, offiziell verkündet wurde aber noch keine Schwangerschaft. Beatrice soll mit dem fünf Jahre älteren Millionär Edoardo Mapelli Mozzi liiert sein – seit noch nicht einmal einem Jahr.

Die britischen Prinzessinnen Eugenie (links) und Beatrice im Juni 2017. | Bild: Yui Mok / dpa

Prinzessin Anne

Die einzige Tochter der Queen, Prinzessin Anne (68, in zweiter Ehe verheiratet mit Timothy Laurence, 64), hat zwei Kinder mit ihrem ersten Mann Mark Phillips (70): Peter (41, seit 2008 verheiratet mit der Kanadierin Autumn Kelly, 41) und Zara (38, seit 2011 verheiratet dem englischen Rugbyspieler Mike Tindall, 40), die als Lieblingsenkelin der Queen gilt.

Seit 1992 verheiratet: Timothy Laurence und Prinzessin Anne. | Bild: Ian Vogler / AFP

Autumn und Peter Phillips sind seit 2008 ein Ehepaar. | Bild: Gareth Fuller / AFP

Mike und Zara Tindall haben 2011 geheiratet – ihre Kinder nehmen sie nicht mit zu öffentlichen Anlässen. | Bild: Kirsty Wigglesworth / AFP

Die einzigen Enkel ohne Titel haben zum Familienstammbaum die Enkelinnen Savannah (8) und Isla (7) – Töchter von Peter Phillips – sowie Mia (5) und Lena (1) – Töchter von Zara Tindall – beigesteuert. Letztere erscheinen jedoch kaum in der Öffentlichkeit. Ums Geld muss sich niemand aus der Familie Sorgen machen: Peter ist Banker und hat üppig geerbt, Zara ist erfolgreiche Reiterin.

Hier sind die Töchter von Peter Phillips zu sehen: Savannah (vorn im rosa Kleid) und Isla (ganz rechts). | Bild: Daniel Leal-Olivas / AFP

Prinz Edward

Der jüngste Sohn von Königin Elizabeth II., Prinz Edward (55), stieg erst recht spät in die Familienplanung ein. Aus der Ehe mit der früheren PR-Beraterin Sophie Rhys-Jones (54), die mit der Hochzeit zur Gräfin von Wessex aufstieg, gingen zwei Kinder hervor, die selbst allerdings noch ein einige Jahre davon entfernt sind, ihrer Großmutter weitere Urenkel zu schenken. Acht Urenkel hat die Queen bereits, fünf Mädchen und drei Jungen.

Prinz Edward (rechts) und Sophie Wessex (links) sind seit 1999 verheiratet – zwischen ihnen die Kinder Louise und James. | Bild: Paul Ellis / AFP

Edwards Tochter Lady Louise ist 15 und James elf Jahre alt. Wie so viele (Ur)Enkel der britischen Monarchin treten auch diese beiden nur zu ganz besonderen Anlässen öffentlich in Erscheinung – das Repräsentieren überlassen sie doch lieber ihren Eltern.