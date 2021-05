Der Schweizer Schriftsteller Max Frisch (1911-1991, „Homo Faber“) notierte einst Fragen, die auch den klügsten Kopf in Verlegenheit bringen. Mit freundlicher Genehmigung des Suhrkamp-Verlags, in dem der Fragebogen erschienen ist, lassen wir regelmäßig prominente Persönlichkeiten auf einige der Fragen antworten. Heute ist die Geigerin Isabelle Faust an der Reihe.

Möchten Sie das absolute Gedächtnis?

Ich wäre dankbar für ein besseres Gedächtnis, um die schönen Dinge und überhaupt das Leben in mir zu tragen, aber auf keinen Fall würde mich ein absolutes Gedächtnis glücklich machen. Ich möchte mich nicht mit Dingen belasten, die es nicht wert sind, für immer und ewig herumgetragen zu werden. Ich bin kein nachtragender Mensch, teilweise liegt der Grund hierfür sicher darin, dass ich unschöne Begebenheiten gerne vergesse.

Wissen Sie in der Regel, was Sie hoffen? Welche Hoffnung haben Sie aufgegeben?

Momentan hoffe ich vor allem, dass die Menschheit sich ihrer prekären Situation auf diesem Planeten endlich vollstens bewusst wird und die Notbremse zieht. Es ist schwer zu verstehen, wie wichtig den Menschen ihr momentaner, persönlicher Komfort ist und eine akzeptable Zukunft auf dieser Erde sie offensichtlich nicht weiter interessiert. Angesichts dessen gibt es immer häufiger Momente, in denen ich die Hoffnung auf ein verantwortungsvolles Verhalten mit allen Konsequenzen auf dieser Welt, für diese Welt, für die kommenden Generationen verliere.

Können Sie ohne Hoffnung denken?

Nicht besonders gut. Ich muss zugeben, dass mich sogar die Corona-Zeit teilweise energetisch komplett blockiert hat. Hoffnung gibt Flügel, jeder Kreative profitiert von Hoffnung, denke ich.

Hoffen Sie auf ein Jenseits?

Ich versuche erst mal, mich im Diesseits zu orientieren, dann schauen wir weiter, eins nach dem anderen...

Welche Probleme löst eine gute Ehe?

Eine gute Ehe kann annähernd jedes Problem lösen, denn Teamwork, verständnisvolles aufeinander Zugehen, sich selbst in Frage stellen, kreative Kompromisse eingehen, einander zur Hand gehen, vergeben können etc. sind ja feste Bestandteile einer guten Ehe.

Halten Sie Geheimnislosigkeit für ein Gebot der Ehe oder finden Sie, dass gerade das Geheimnis, das zwei Menschen voreinander haben, sie verbindet?

Oh, das wäre ja unerträglich langweilig, wenn man wirklich absolut alles über den Partner wüsste. Wie soll das ein Leben lang gut gehen!

Was ertragen Sie nur mit Humor?

Ich habe glücklicherweise einen extrem lustigen Zahnarzt.

Die Saurier überlebten 250 Millionen Jahre; wie stellen Sie sich ein Wirtschaftswachstum über 250 Millionen Jahre vor?

Ich stelle es mir gar nicht vor, da wir an der Wachstumsgrenze angekommen sind. Wir müssen uns endlich von der Idee verabschieden, dass alles immer mehr werden muss, im Gegenteil, Reduktion ist vonnöten.

Können Sie sich eine menschliche Existenz (das heißt: die Erste Welt) überhaupt noch vorstellen ohne Computer?

Schwer. Aber ich erinnere mich schon noch an Telefonzellen und handgeschriebene Briefe.

Wie alt möchten Sie werden?

So alt, dass ich meine hoffentlich zukünftigen Enkelkinder genießen kann, aber jung genug, um relativ fit mein Leben zu beenden.

Haben Sie schon Auswanderung erwogen?

Ja, aber ich wüsste langsam nicht mehr wohin…