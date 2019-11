Herr Weiler, als es vor wenigen Wochen in Halle zu einem Terroranschlag auf Juden kam, wurde bald bekannt, dass der Täter möglicherweise nicht nur Antisemit, sondern auch ein sogenannter Incel war. Dabei handelt es sich um unfreiwillig zölibatär lebende Männer mit ausgeprägtem Frauenhass. Woher kommt dieses Phänomen?

Das hat viel mit der zunehmenden Überforderung des Einzelnen zu tun. Das Internet konfrontiert uns zum Beispiel täglich mit Schönheitsidealen, an die wir nicht herankommen. Daraus entsteht ein Gefühl der Ausgrenzung, das den Hass wachsen lässt. Hinzu kommt eine ständige Verfügbarkeit von Pornografie. Sie zeigt uns eine ständige Verfügbarkeit von Frauen, die wir im Alltag selbst nicht erleben. Es ist eine vollkommen künstliche Welt, aber das ist vielen nicht bewusst.

Als Sie Ihren neuen Roman „Herr Kühn hat Hunger“ schrieben, war Ihnen das Phänomen des Incels offenbar schon bekannt: Auf die Romanfigur Hartmut treffen nämlich verdächtig viele Merkmale solcher Charaktere zu.

Ja, mir war es bekannt. Auf die Idee zu Hartmut kam ich durch die Männer, die ich auf meinen Lesereisen an Bahnhöfen oder in Innenstädten sehe. Es gibt so einen Typus Mann, der extrem unauffällig ist und immer präsent. Oft begegnen wir ihm in Regionalzügen und können uns dann nicht vorstellen, was so ein Mensch für ein Privatleben führt. Es gibt Forschungsliteratur zu diesem Typus Mann: Tatsächlich geht von ihm eine erhöhte Gewaltbereitschaft gegen Frauen aus.

Hartmut klagt, die Ungerechtigkeit fange in der Schule schon an, da werden Mädchen immer bevorzugt. Hand aufs Herz: Hat er damit etwa nicht Recht?

Doch, hat er. Aber er begibt sich mit diesem Argument in eine gefährliche Schleife. Dass Mädchen in der Schule tendenziell bevorzugt werden, hat viele gesellschaftliche Gründe. Am Ende eines Schuljahres müssen alle Kinder dieselben Aufgaben lösen können: Auf dem Weg dahin stören Mädchen meist weniger, deshalb werden sie bevorzugt. Dafür erleben sie aber woanders auch Benachteiligungen.

Hartmut pickt sich also Argumente heraus, die zwar grob stimmen. Er blendet aber alles aus, was sie ihre Relevanz abschwächen könnte. Besteht darin nicht ein Grundproblem unserer Gesellschaft?

Ja, es breitet sich bei uns die Tendenz aus, eigenes Unvermögen umzumünzen in die Schuld von anderen, das gilt für das Beziehungsleben genauso wie etwa für die Arbeitswelt. Die AfD profitiert davon in besonderem Ausmaß. In vordigitalen Zeiten konnte man solche Stimmungen noch einfangen. Jetzt aber gehen diese Leute ins Internet und finden dort für alles, was sie zu wissen meinen, Bestätigung.

Jan Weiler im Gespräch mit SÜDKURIER-Redakteur Johannes Bruggaier auf der Frankfurter Buchmesse. | Bild: Bruggaier, Johannes

Nun ist Hartmut in Ihrem Roman nicht der einzige Mann, der mit dem anderen Geschlecht hadert. Wie der Titel nahelegt, leidet ihr Titelheld, Kommissar Martin Kühn, unter großem Hunger. Diesen hat er aber selbst erwählt: Mit einer Diät hofft er, den Verlust seiner Ehefrau zu verhindern. Sind wir Männer ängstlicher geworden?

Wir sind verunsichert, weil sich das Rollenbild verändert. Wenn Sie in den 60er- oder frühen 70er-Jahren geboren wurden, sind Sie mit einem sehr fundamentalen Frauen- und Männerbild aufgewachsen: rosa und blau, Hausfrau und Geschäftsmann, das ganze tradierte System. Jetzt erleben wir, dass die Infragestellung dieser Rollenbilder wirkmächtig wird.

In welcher Form?

Unsere großen Helden waren noch James Bond und Old Shatterhand: Die funktionieren heute nicht mehr so recht. Wir wollen selbstverständlich weiter zur Arbeit gehen, während die Ehefrau Erziehungsurlaub nimmt: Das macht die aber plötzlich nicht mehr mit. Das alles wird für unsere Söhne kein Problem mehr sein, die wachsen schon in einem ganz anderen Bewusstsein auf. Aber wir Männer mittleren Alters stecken zwischen diesen beiden Generationen und tun uns schwer damit.

„Überhaupt geriet seine Männlichkeit in letzter Zeit in Gefahr“, heißt es an einer Stelle in Ihrem Roman.

Ja, so nimmt Martin Kühn das wahr. Ich glaube allerdings, dass sich die Frage nach unserem Selbstverständnis in Wahrheit gar nicht zwischen den Geschlechtern entscheidet, sondern zwischen den Generationen. Nehmen Sie nur den Klimawandel: Auch hier ist es doch so, dass wir Älteren bereits seit unserer Kindheit ganz genau wissen, was geschehen müsste. Trotzdem hat es unsere Generation einfach nicht hinbekommen, die notwendigen Maßnahmen zu treffen. Jetzt stehen die Jungen auf und sagen: Ihr seid schuld, wir akzeptieren euch nicht mehr als Autorität!

Ein dritter Mann im Krisenmodus ist der pornosüchtige Kollege Sebastian. Was genau macht der Pornokonsum mit uns Männern?

Er erzeugt die falsche Vorstellung, dass Frauen immer wollen und Männer immer können.

Die ständige Verfügbarkeit von Pornografie hinterlässt nach Ansicht von Jan Weiler tiefe Spuren in unserem Weltbild. | Bild: SEBASTIAN WILLNOW

Wenn Frauen scheinbar immer wollen: Warum traut sich Sebastian dann nicht, eine anzusprechen?

Weil er ja weiß, dass er nicht so aussieht wie die Jungs in den Filmen. Frauen sind zwar aus seiner Sicht ständig verfügbar, allerdings nicht für ihn. Er erlebt es einfach nicht, dass sich eine Frau nach ihm umdreht oder ihn ganz direkt in der Teeküche anspricht: „Na, wie sieht‘s aus mit uns beiden?“ Die Pornografie vermittelt ihm eine völlig unrealistische Vorstellung davon, wie es zwischen Mann und Frau abläuft.

Hartmut hasst die Frauen, Sebastian himmelt sie an. Kennen wir Männer zwischen Hure und Heiliger keine Abstufungen?

Das kommt darauf an, wie wir sozialisiert sind. Die Frau, die wir erobern und letztlich unterdrücken können, ist immer wahnsinnig attraktiv. In manchen traditionellen und oft muslimisch geprägten Milieus ist dieses Denken besonders stark ausgeprägt: Da gilt die Frau als heilig, solange der Mann sie selbst begehrt. Hat sie aber mit jemand anderem Geschlechtsverkehr, ist sie plötzlich eine Hure. Das schwankt zwischen totaler Verehrung einerseits – in diesen Familien gibt es ja auch regelrechte Matriarchate – und totaler Herabwürdigung andererseits. Solche kulturellen Wahrnehmungen breiten sich über ethnische Grenzen hinweg aus.

Ihre Romane behandeln zwar Kriminalfälle, aber eigentlich sind die nebensächlich. Im Mittelpunkt stehen ganz gewöhnliche Alltagsprobleme Ihrer Protagonisten. Um sie zu beschreiben, tauchen Sie tief ins Milieu der Figuren ein, manchmal mit ganz einfachen Beobachtungen.

Das ist ein Erbe aus meiner Zeit als Journalist, als ich noch viele Gesellschaftsreportagen geschrieben habe.

Ist guter Journalismus also auch gute Literatur?

Das glaube ich tatsächlich. Eine gute Reportage teilt nicht nur mit, dass sich jemand eine Zigarette dreht. Sie beschreibt auch, in welcher Art und Weise er das tut: ob dabei viel Tabak drin ist oder wenig. Denn wer viel Papier raucht, streckt den Tabak und dürfte wenig Geld haben. Solche Beobachtungen machen eine Reportage zur Kunst – und sie helfen auch beim Schreiben eines Romans.

Jan Weiler: „Kühn hat Hunger“, Roman, Piper Verlag 2019; 416 Seiten, 22 Euro. | Bild: Cover