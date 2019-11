Kino vor 1 Stunde

Neu im Kino: „Last Christmas“ – volle Dröhnung Weihnachten mit Emilia Clarke

Manche spielen „Last Christmas“ vor Weihnachten in Dauerschleife. Andere tun alles, um den Wham!-Song nicht hören zu müssen. Nun gibt es eine Weihnachtskomödie voller George-Michael-Songs. In der Hauptrolle: „Game Of Thrones“-Star Emilia Clarke. Mit Trailer!