Regionalsport Schwarzwald FK Pirmasens-Trainer Peter Tretter: "FC 08 Villingen hat die Favoritenrolle"

Showdown in der Relegationsrunde um den Aufstieg in die Regionalliga: Dem FC 08 Villingen reicht am Mittwoch (18.30 Uhr) auswärts beim FK Pirmasens bereits ein Unentschieden, um den Sprung in die vierthöchste Spielklasse zu schaffen. Peter Tretter, Trainer des FK Pirmasens, weiß bestens Bescheid über die Qualitäten der Villinger.