Leichtathletik Wintersig und Röser in Stockach nicht zu stoppen

Klare Siege beim Finale der Hegau-Bodensee-Crosslaufserie. Anspruchsvoller Parcours für Leichtathleten in Hindelwangen.

Crosslauf: Die 40. Hegau-Bodensee-Crosslaufserie ist Geschichte. Während bei den Frauen mit Christin Wintersig (SV Reichenau) die Gesamtsiegerin nach drei Siegen schon vor dem letzten Rennen feststand, hatten bei den Männern Florian Röser (TV Konstanz) und Jens Ziganke (SV Reichenau), aber auch Benedikt Hoffmann (TSG Heilbronn) noch Chancen auf den Gesamtsieg.

Die Veranstalter der TG Stockach hatten für den fünften Lauf einen reinen Wiesenparcours gesteckt. Als Erste gingen die Kinder U 10/U 12 auf die rund 1000 Meter, dann folgte die Jugend U 14/U 16 über die doppelte Länge. Die älteren Jugendlichen und Kurzstreckenläufer gingen gemeinsam mit den Hauptläufern an den Start. Die nur rund 1450 Meter lange Strecke war durch Unebenheiten auf dem harten Boden, vereiste Stellen und durch Anstiege recht anspruchsvoll. Vier Runden mussten die Hauptläufer drehen, die Kurzstrecke war halb so lang.

Bei eisigem Wind und mehreren Minusgraden waren zwar nicht alle angemeldeten Sportlerinnen und Sportler nach Hindelwangen gekommen, 93 Frauen und Männer im Hauptlauf und 77 Kinder und Jugendliche bei den Schülerläufen stellten sich aber den besonderen Herausforderungen. Die jüngste Teilnehmerin war Jahrgang 2013, der älteste Starter Jahrgang 1944.

Die drei männlichen Favoriten positionierten sich in der Mitte der ersten Startreihe. Von Beginn an lief Florian Röser, der als Einziger in kurzer Hose startete, an der Spitze. Am Ende siegte er mit 19 Sekunden Vorsprung auf Jens Ziganke und 40 Sekunden auf Benedikt Hoffmann. So sah auch die Gesamtwertung aus. Bei den Frauen war Christin Wintersig auch diesmal nicht zu schlagen. 31 Sekunden nach ihr kam Melanie Schneider (LC Schaffhausen) ins Ziel, kurz danach Nadja Willenberg (TV Konstanz). Gesamtzweite der Crosslaufserie 2017/18 wurde Evi Polito (LG Hohenfels) vor Melanie Schneider.

Bei dieser Veranstaltung auf dem Gelände oberhalb der Nellenburghalle wurde gleichzeitig die Bezirksmeisterschaft Waldlauf für Kinder und Jugend U 16 ausgetragen. Diese Wertung erfolgte unabhängig von den anderen drei Läufen. Zur Meisterschaft wurden nur Athleten gewertet, die einem Bezirksverein angehören. Die Wertung erfolgte in den Jahrgangsklassen M 8 bis M 15 und W 8 bis W 15. (lad)

