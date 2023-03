Kreuzlingen vor 36 Minuten

Wer war das? Nach Brandstiftung sucht die Schweizer Polizei mögliche Zeugen

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht auf Samstag in einem Gebäude in Kreuzlingen ein Feuer gelegt. Das teilt die Kantonspolizei Thurgau mit, die auch nach Zeugen der Tat sucht.