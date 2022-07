Kanton Aargau vor 13 Stunden

Weil er ein Wespennest vernichten will, fängt sein Holzschopf Feuer

Ein Anwohner am Warmbachweg in Schinznach Dorf will den Insekten zu Leibe rücken und bringt damit fast sein ganzes Anwesen in Gefahr. Die Feuerwehr verhindert das weitere Ausbreiten.