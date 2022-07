von sk

Ein Doppeleinfamilienhaus in Eiken ist am Donnerstag, 30. Juni, in Brand geraten und stark beschädigt worden. Verletzt wurde niemand, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt. Über die Brandursache und das Ausmaß konnte die Polizei noch keine Hinweise liefern.

Sie versuchen, selbst zu löschen

Die Bewohner des Hauses im Lilienweg hätten kurz vor 13 Uhr dichten Qualm bemerkt. Dem Polizeibericht zu Folge versuchten sie, den Brand selbst unter Kontrolle zu bringen – ohne Erfolg. Schließlich sei es der Feuerwehr gelungen, das Feuer zu löschen und eine weitere Verbreitung zu verhindern.

Die Kantonspolizei ermittelt

Dennoch habe das Feuer die beiden aneinander gebauten Einfamilienhäuser stark in Mitleidenschaft gezogen. Wie hoch der Schaden ist, kann noch nicht beziffert werden. Die Kantonspolizei Aargau ermittelt.