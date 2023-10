Am vergangenen Wochenende ist es im Gebiet Wissenberg zu einem tödlichen Bergunfall gekommen. Darüber informiert die Kantonspolizei St. Gallen in einer Pressemitteilung. Zuvor hatte ein Bekannter des 47-jährigen Bergsteigers den Mann am Samstagabend, 7. Oktober, als vermisst gemeldet.

Wie die Polizei schreibt, habe der Bekannte angegeben, „dass er nach dem Mittag noch Kontakt mit ihm hatte. Aufgrund der aufgezeichneten digitalen Route konnte festgestellt werden, dass der Vermisste im Bereich Wissenberg unterwegs sein dürfte.“

Der Bereich Wissenberg liegt südlich vom Walensee im Kanton St. Gallen. | Bild: SK

Spezialisten suchen nach dem vermissten Bergsteiger

Nach Suchflügen der Schweizerischen Rettungsflugwacht mit Spezialisten der alpinen Rettung Ostschweiz konnten kurz vor 20 Uhr Ausrüstungsgegenstände und eine Absturzstelle gefunden werden. Aufgrund der Dunkelheit und des Geländes habe sich die Suche schwierig gestaltet.

Diese wurde sowohl aus der Luft aber auch am Boden durch etwa 20 Mitglieder der alpinen Rettung Ostschweiz in Zusammenarbeit mit der alpinen Einsatzgruppe der Kantonspolizei St. Gallen durchgeführt. Im Verlauf des Abends wurde der abgestürzte Mann im Bereich Chriesistei schließlich gefunden.

Alpen Nach Gletscherbruch: Welche Gefahren Bergsportlern in den Alpen wegen des Klimawandels drohen Das könnte Sie auch interessieren

Leider konnten aber keine Lebenszeichen mehr festgestellt werden. Weshalb der vom Bodensee stammende Deutsche vom Weg abkam und mehrere hundert Meter abstürzte, wird nun durch eine alpine Einsatzgruppe abgeklärt.

Wie Hanspeter Krüsi, Polizeisprecher der Kantonspolizei St. Gallen, dem SÜDKURIER am Telefon bestätigt, handelt es sich bei der Verunglückten um einen 47-Jährigen aus Konstanz. „Die Route, die er gewählt hat, war anspruchsvoll – aber machbar“, so Krüsi. Der Mann sei sehr gut ausgerüstet gewesen. Er sei alleine unterwegs gewesen, als es zum Unglück kam. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern noch an.