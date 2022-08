Noch diesen Monat gilt an deutschen Tankstellen der Tankrabatt. Danach wird es für Autofahrer wieder teurer an der Zapfsäule. Auch Schweizer können in dieser Zeit noch immer von den reduzierten Spritpreisen profitieren.

Zugleich ist der 15. August einigen Schweizer Gemeinden ein Feiertag. So wie in den katholischen Aargauer Gemeinden Laufenburg, Bremgarten oder teilweise auch in Rheinfelden und auch im Kanton Solothurn ist Mariä Himmelfahrt ein Feiertag.

Nur zum Tanken nach Deutschland?

Doch die Vermutung, dass der freie Tag vermehrt Schweizer an deutsche Tankstellen lockt, bewahrheitet sich nicht. Am Nachmittag sind die Zapfsäulen der Bad Säckinger OMV Tankstelle nur spärlich belegt.

Hin und wieder findet sich ein WT-Kennzeichen, Schweizer sind da seltener anzutreffen. Und wenn, dann sind die Antworten der befragten Schweizer meist ähnlich: Nur zum Tanken kommt keiner von ihnen über die Grenze.

Mit unter 1,90 Euro für den Liter Super bewegen sich die Preise in Bad Säckingen auf dem Niveau der vergangenen Tage. | Bild: Esteban Waid

So auch Horts Kretz. Er wohnt im Aargau, ist aber gebürtiger Bad Säckinger. Dass er gerade heute an der Tankstelle in Bad Säckingen steht, ist eher Zufall: „Ich habe meine Großmutter besucht und war einkaufen. Extra zum Tanken komme ich nicht.“ Denn auch wenn die Spritpreise in der Schweiz höher sind sagt Kretz: „Es muss sich ja auch noch rechnen.“

Nicht mehr als sonst

Auch ein Solothurner Autofahrer erklärt gegenüber dem SÜDKURIER, dass er nicht wegen dem Tanken nach Bad Säckingen gekommen sei. Er nutze den freien Tag mit seiner Frau für einen Spaziergang und zum Einkaufen. Außerdem tanke er sowieso immer in der Schweiz. Das sei das erste Mal in Deutschland. Von Olten nach Deutschland zu fahren würde sich nicht lohnen.

Dass nicht mehr los ist als sonst, bestätigen auch die Mitarbeiter der Bad Säckinger Tankstellen: Es sei ein ganz normaler Tag und dass mehr Schweizer als sonst da wären, können sie nicht bestätigen.

Und wie hoch sind die Spritpreise eigentlich aktuell?

Das haben wir hier für Sie zusammengestellt:

