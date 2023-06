Eine männliche Leiche wurde am Freitag, 9. Juni, am Rheinufer in Jestetten gefunden. Die Polizei veröffentlicht in ihrer aktuellen Pressemitteilung neue Details zum Fall und eine Beschreibung des Opfers. Sie sucht weiterhin Zeugen und bittet überdies um Bilder und Videos.

Hier soll sich das Opfer aufgehalten haben

Nacht derzeitigem Stand der Ermittlungen dürfte sich der 31-jährige Schweizer am Donnerstag, 8. Juni (Fronleichnam), gegen 18 Uhr am Tatort, Flussufer rund 400 Meter flussabwärts der Zollbrücke aufgehalten haben, schreibt die Polizei.

Auch eine Woche nach dem gewaltsamen Todesfall am Jestetter Rheinufer ist die Polizei noch immer mit einem Großaufgebot bei der Spurensuche. | Bild: Ralf Göhrig

Die Lagerstätte und das letzte Lebenszeichen

Das Opfer soll am Flussufer eine Lagerstätte mit einer zwischen zwei Bäumen aufgespannten Hängematten eingerichtet haben. Die Polizei vermutet, dass der Mann Spaziergängern aufgefallen sein könnte. Laut Angaben gab es vom Opfer das letzte Lebenszeichen kurz nach 21 Uhr.

Die Leiche des 31-jährigen Schweizers ist laut Auskunft der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen auf der deutschen Rheinseite gefunden worden. Der Tatort liegt auf der deutschen Seite des Rheins, etwa 400 Meter flussabwärts nach der Zollbrücke Rheinau. | Bild: Maptiler

Zu den Hintergründen zur Tat und dem Tatablauf wird weiterhin ermittelt.

Die Polizei sucht weitere Zeugen

Die Polizei sucht weitere Zeugen, die am Donnerstag, 8. Juni, und Freitag, 9. Juni, am Rheinufer zwischen der Zollbrücke Rheinau/Schweiz und Lottstetten-Balm im genannten Zeitraum etwas beobachtet haben oder Kontakt mit dem Opfer hatten.

So wird das Opfer beschrieben

Die Polizei beschreibt das Opfer wie folgt:

31-jähriger Mann

1,82 Meter groß, schlank

blondes, langes Haar

mit dunklem Hemd bekleidet (offen getragen)

schwarzes T-Shirt unter dem Hemd

schwarze Jeans

braune Lederstiefel

brauner Ledergürtel.

Er könnte teils auch barfuß gelaufen sein.

Die Bitte um Bilder und Videos

Die Polizei schreibt: „Zeugen, die am Donnerstag und Freitag an der besagten Örtlichkeit Bilder und Videos angefertigt haben, werden gebeten, diese der Polizei zur Verfügung zu stellen. Die Bilder und Videos werden ausschließlich zu polizeilichen Ermittlungszwecken verwendet.“ Hier können sie hochgeladen werden.

Am Tatort nahe der Gemeindegrenze zwischen Jestetten und Lottstetten haben Angehörige des getöteten 31-jährigen Wildcampers eine kleine Gedenkstätte eingerichtet. Nun veröffentlichen die Ermittler weitere Informationen zum Opfer und hoffen auf Hinweise. | Bild: René Laglstorfer

So können Hinweise übermittelt werden

Über ein anonymes Hinweisgebersystem besteht zusätzlich die Möglichkeit, diskret, sicher und anonym Hinweise zu geben und mit der Polizei in Kontakt zu treten. Das anonyme Hinweisgebersystem ist auch auf der Internetseite der Polizei Baden-Württemberg verlinkt.

Nach wie vor ist das Telefon für Zeugenhinweise +49 7741 8316-222 rund um die Uhr besetzt.