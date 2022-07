Sie werfen sich auf den Rücken, schwänzeln um ihre Mama herum, schmusen oder legen sich einfach für ein Nickerchen hin. Das sind schöne Bilder, die der Zoo Basel zeigt. Vor wenigen Wochen hat die Schneeleopardin Rangi ihre Drillinge Tamani, Taruna und Tarim zur Welt gebracht. Nach sieben Wochen in der Wurfbox dürfen sich die drei Kätzchen nun draußen im Gehege tummeln.

Ein Junges blickt in die Kamera, die anderen sind beschäftigt. | Bild: Zoo Basel

Mama Rangi kümmert sich gut um die Kleinen

„Den drei Jungen geht es prächtig, und Mutter Rangi kümmert sich gut um ihren Nachwuchs“, schreibt der Zoo in einer Pressemitteilung. Stolz und Freude schwingen in der Beschreibung mit. Auch Rangi ist stolz, wenn man sich die Bilder betrachtet.

Nach rund 100 Tagen Tragzeit habe die siebenjährige Schneeleopardin am 9. Mai ihre Drillinge zur Welt gebracht. Anhand der Namen unschwer zu erraten: Ein Männchen und zwei Weibchen. Über eine Kamera in der Wurfbox hätten die Tierpfleger die Entwicklung der Jungen überwacht – ohne das Muttertier bei der Aufzucht zu stören.

Erst mal auf den Rücken legen. | Bild: Zoo Basel

Sie kam vor fünf Jahren in den Basler Zoo

Laut Angaben kam Rangi vor fünf Jahren aus dem französischen Espace Zoologique la Boissière du Doré, im Herzen der Weinberge von Nantes, in den Zoo Basel. Sie sei im Rahmen eines Zuchtprogramms als geeignete Partnerin für Kater Mekong ermittelt worden, der vor sieben Jahren im Zolli geboren worden sei.

Hochrhein/Basel So schützen die Tierärzte im Basler Zoo die Javareneraffen gegen den Fuchsbandwurm Das könnte Sie auch interessieren

„Anfangs war Rangi noch zurückhaltend und zeigte kein großes Interesse an ihrem Partner, die beiden mussten sich erst aneinander gewöhnen“, schreibt die Medienstelle des Zoos. Mittlerweile würden sie sich gut verstehen, und nach der Geburt habe Rangi ihre Sache sehr gut gemacht.

Ganz schön verschmust die beiden Kätzchen. | Bild: Zoo Basel

Sie sei ruhig geblieben und habe ihre noch blinden Neugeborenen an die Zitze geführt. Das sei nicht immer so gewesen. „Sie musste das Muttersein erst lernen“, heißt es weiter.

Die erste Aufzucht ist nicht gelungen

Bereits im Mai 2021 habe Rangi Nachwuchs bekommen. Die Aufzucht sei damals aber nicht gelungen. „Das kommt bei erstgebärenden Weibchen häufig vor – auch in der Natur.“ Von diesem, für sie neuen Ereignis habe sie jedoch profitieren und wichtige Erfahrungen sammeln können.

Ein bisschen spielen – das muss sein. | Bild: Zoo Basel

Und so läuft es in der freien Wildbahn

Laut Mitteilung gebärt eine Schneeleopardin zwei bis drei blinde Junge in einer Höhle, wo sie bis zu zwei Monaten bleiben. In der Wildbahn verlasse die Mutter ihre Jungen immer wieder, um zu jagen. Zum Säugen komme sie zurück. Später begleiteten die Jungen ihre Mutter.

Wo und wie Schneeleoparden leben: Lebensraum und Aktivitäten Schneeleoparden leben in einem riesigen Verbreitungsgebiet im Gebirge Zentralasiens. Einige Tiere leben in einem Revier von bis zu 1000 Quadratmetern in 2000 bis 6000 Meter Höhe. Sie brauchen das große Gebiet, weil ihre Beute im kargen Lebensraum nicht üppig ist. Aussehen und Charakterzüge Schneeleoparden sind Einzelgänger. Sie sind scheu, vor allem im Morgengrauen oder in der Abenddämmerung aktiv. Ihr helles Fell mit den grauen Punkten tarnt sie ausgezeichnet. Beeindruckende Jagdtechnik Der Schneeleopard ist ein geschickter Kletterer. Er hat eine beeindruckende Jagdtechnik entwickelt: Gut getarnt, wartet er, bis er eine Beutetier entdeckt, schleicht sich an und springt es von oben an. Mit seinem langen buschigen Schwanz kann er im Sprung gut ausbalancieren. So erlegt er auch größere Tiere wie Steinböcke oder ein Yak. Die Beute wird komplett verwertet. Mit dem Futter erhält der Jäger so auch wichtige Nähr- und Ballaststoffe.(Quelle: Pressemitteilung des Zoos Basel)

Die jungen Schneeleoparden müssten das Jagen erst lernen. Sie schauten sich die Technik vom Muttertier ab. Dann machten sie erste eigene Versuche. „Die Jungen bleiben etwa zwei Jahre bei der Mutter, danach suchen sie sich ihr eigenes Revier“, schreibt der Zoo abschließend.