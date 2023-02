Die Serie an Raubüberfällen im Kanton Thurgau reißt nicht ab: Nachdem im vergangenen Dezember ein Tankstellenshop in Arbon und ein Schnellrestaurant in Frauenfeld überfallen worden sind, hat ein Unbekannter am Samstagmorgen, 4. Februar, versucht, einen Kiosk in Kreuzlingen auszurauben. Wenige Minuten später überfiel der Täter in unmittelbarer Nähe einen Tankstellenshop und erbeutete Bargeld. Das teilt die Kantonspolizei Thurgau mit, die nun Zeugen sucht.

Nach bisherigem Erkenntnisstand der Ermittler betrat ein Unbekannter am Samstag kurz vor 8.15 Uhr das Einkaufszentrum an der Bleichestraße und verlangte mit den Worten „Überfall“ und „Geld“ bei der Verkäuferin am Kiosk Bargeld. Aus noch unbekannten Gründen ließ er von seinem Vorhaben ab und flüchtete ohne Beute.

Täter begeht zweiten Überfall

Wenige Minuten später betrat der Täter den BP-Tankstellenshop an der Romanshornerstraße und forderte erneut mit den Worten „Überfall“ und „Geld“ von der Verkäuferin Bargeld. Das Diebesgut verstaute er in einer grauen Papiertragetasche und flüchtete zu Fuß in Richtung Bottighofen. Die Angestellten blieben unverletzt. Eine sofort eingeleitete Fahndung sei ergebnislos verlaufen, heißt es im Polizeibericht. Die Kriminalpolizei der Kantonspolizei Thurgau hat die Ermittlungen aufgenommen.

Beim Täter soll es sich um eine jüngere Person von schlanker Statur handeln. Der Unbekannte hatte sein Gesicht mit einem grauen Tuch und dunkler Sonnenbrille verdeckt. Er trug eine schwarze Jacke mit farbigen Reißverschlüssen, eine dunkle Hose, eine schwarze Wollmütze mit dem weißen Schriftzug „Campton“ sowie weiße Schuhe. Er sprach schweizerdeutsch mit Akzent. Ob der Täter eine Waffe bei sich hatte, um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, geht aus der Medieninformation der Thurgauer Polizei nicht hervor.

Beim Überfall trägt der Täter eine schwarze Wollmütze mit dem weißem Schriftzug „Campton“. | Bild: Kantonspolizei

Wer Angaben zu dem Kriminellen machen kann oder Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Kantonspolizei Thurgau unter (0041) 583452222 zu melden.

Wie die „Thurgauer Zeitung“ vor Kurzem berichtet hat, habe die Kantonspolizei Thurgau bei Raubüberfällen ein glückliches Händchen. Bei mehr als zwei Drittel aller Fälle wurden 2021 die Täter gefasst. Damit sei die Erfolgsquote fast dreimal so hoch wie bei anderen Vermögensdelikten. Der hohen Aufklärungsquote stehe eine große Zahl von Delikten gegenüber. Innerhalb eines Jahres habe sich im Thurgau die Zahl der Raubüberfälle mehr als verdoppelt: von 25 auf 59 im Jahr 2022. Verantwortlich für diese Steigerung seien aber nicht die Überfälle auf Tankstellen, wie man annehmen möchte, sondern die Angriffe auf Personen, denen Geld oder Wertsachen abgenommen wurden. Die Täter seien überwiegend jung und männlich.