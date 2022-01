Telefonbetrüger sind nach wie vor sehr aktiv. Allein in den vergangenen zwei Tagen fielen drei Seniorinnen im Kanton Aargau der fiesen Masche zum Opfer und verloren große Geldbeträge, wie die Kantonspolizei informiert. Am 11. Januar nun nahm die Kantonspolizei nun zwei mutmaßliche Kuriere auf frischer Tat fest.

Die Betrugsmasche

Die Kantonspolizei beschreibt die Tat wie folgt:

Der erste Anruf: Er sei vom Sicherheitsdienst der Bank, sagte der Anrufer der Seniorin am Telefon. Wie er erklärte wolle ein großer Elektronikfachmarkt ihrem Konto 6000 Franken für den Kauf eines Fernsehers belasten. Die faule Geschichte ging dann weiter und führte schließlich dazu, dass die 79-Jährige einer wildfremden Frau an der Haustüre mehrere tausend Franken übergab.

Damit nicht genug: Die Betrüger meldeten sich kurz danach erneut und forderten noch mehr Geld.

Die Polizei greift ein

Inzwischen hatte die Betroffene den Schwindel aber durchschaut und die Kantonspolizei Aargau verständigt. Von dieser eng begleitet gab die Seniorin vor, auf die Forderung einzugehen. Prompt erschien später am Tag wiederum eine Frau an der Haustüre. Die bereitstehenden Fahnder nahmen diese sogleich fest. Ins Netz ging auch ein Komplize, der unweit davon in einem Auto wartete.

Die Tatverdächtigen

Bei den Festgenommenen handelt es sich um eine 26-jährige Frau und einen 30-jährigen Mann, beide wohnhaft im Kanton Zürich. Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen gegen die beiden mutmaßlichen

Geldkuriere aufgenommen.

Weitere Fälle am 11. Januar

Am gleichen Dienstag, 11. Januar 2022, sowie einen Tag zuvor fielen laut Polizeiangaben zwei weitere Seniorinnen im Alter von 84 und 87 Jahren Telefonbetrügern zum Opfer. In beiden Fällen meldeten sich die hochdeutsch sprechenden Anruferinnen als die Kantonspolizistinnen Vanessa Schmid und Anna Schwarz.

Mit dem bekannten Vorgehen brachten sie die beiden an verschiedenen Orten im Aargau wohnhaften

Seniorinnen dazu, große Geldbeträge abzuheben. Wie angewiesen legten diese das Geld unter bestimmten

Grüncontainern bereit. Zusätzlich zu diesen vollendeten Betrugsfällen verzeichnet die Kantonspolizei Aargau weiterhin viele Meldungen über Anrufe solcher Telefonbetrüger.

Die Kantonspolizei warnt abermals vor dieser raffinierten Masche und mahnt, sich keinesfalls auf solche Anrufe einzulassen.