Die Tote von der Limmatbrücke in Dietikon im Kanton Zürich ist jetzt ein Fall für die Staatsanwaltschaft Baden im Nachbarkanton. Weil sie offensichtlich in Würenlos getötet worden ist, wie Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Aargau mitteilt.

Die Zürcher Polizei ermittelt

Der Kantonspolizei Zürich wurde am Sonntagmorgen, 26. März, in Dietikon eine leblose Frau gemeldet. Die ersten Erkenntnisse hätten auf ein Gewaltverbrechen hingedeutet. Im Verlauf des Tages identifizierte die Kantonspolizei Zürich die 46-jährige Frau und nahm in Würenlos im Kanton Aargau einen 56-jährigen Verdächtigen fest.

Das meldet die Kantonspolizei Zürich am 26. März „Am frühen Sonntagmorgen (26.3.2023) ist der Kantonspolizei Zürich in Dietikon eine regungslos am Boden liegende Frau gemeldet worden. Die ausgerückte Notärztin konnte nur noch den Tod der Frau feststellen. Ein Gewaltverbrechen kann nicht ausgeschlossen werden. Um 3 Uhr ging bei der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Zürich die Meldung ein, dass auf der Mutschellenstraße Höhe Limmatbrücke eine regungslose Frau am Boden liege. Die umgehend ausgerückte Notärztin vom Spital Limmattal konnte nur noch den Tod der Frau feststellen. Die Frau, die diverse Verletzungen aufweist, sowie der Fundort wurden durch das Institut für Rechtsmedizin der Universität Zürich und das Forensische Institut Zürich spurentechnisch untersucht. Die Umstände die zur angetroffenen Situation geführt haben, sowie die Hintergründe eines allfälligen Gewaltverbrechens sind zurzeit unklar. Die Kantonspolizei Zürich und die Staatsanwaltschaft I für schwere Gewaltkriminalität haben die Ermittlungen aufgenommen. Im Zusammenhang mit dem Ereignis ist die Mutschellenstraße für den Verkehr gesperrt. Die Feuerwehr Geroldswil-Oetwil a.d.L. richtete eine Umleitung ein.“

Laut der Beweislage war die Frau in Würenlos und somit auf dem Gebiet des Aargaus getötet worden. Demnach ist die Staatsanwaltschaft Baden zuständig. Sie hat das Verfahren von der Staatsanwaltschaft I des Kantons Zürich übernommen.

Der Verdächtige sitzt in Untersuchungshaft

„Die Details und Hintergründe des Delikts bleiben Gegenstand der laufenden Ermittlungen“, schreibt Alex Dutler, Sprecher der Oberstaatsanwaltschaft. Mehr könne man deshalb zum Fall noch nicht sagen. Die Staatsanwaltschaft werde zu gegebener Zeit „aktiv informieren“.

Der Tatverdächtige sitzt weiterhin in Untersuchungshaft. Die Oberstaatsanwaltschaft weist darauf hin: „Für ihn gilt die Unschuldsvermutung.“